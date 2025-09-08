'Porquinho da Paulista' é atacado com garfo durante manifestações em São Paulo

Conhecido por se apresentar na Avenida Paulista fantasiado de porco, o artista Jonathan de Jesus Oliveira, de 29 anos, foi atacado com um garfo na tarde do último domingo (7). O episódio ocorreu no mesmo dia em que manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro pediam anistia ao político em meio ao julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

Jonathan, que acumula mais de 200 mil seguidores nas redes sociais sob o apelido de “Porquinho da Paulista” (@joow.j), interrompeu a apresentação após a agressão. Ele relatou ainda que a polícia precisou intervir para controlar a situação e contou que sua fantasia foi perfurada.

Veja vídeo do ataque ao influencer Porquinho da Paulista:

A cena foi registrada pelo streamer e influenciador Rafael Swing, que acompanhava o momento para produzir conteúdo sobre a movimentação na Paulista.

“As pessoas estavam dançando e cantando quando o homem surgiu tentando atacar o Porquinho e insulta-lo”, contou ao Diário do Nordeste.

Jonathan também afirmou nas redes sociais que tenta registrar um boletim de ocorrência, mas que até o momento não conseguiu informações sobre o agressor.