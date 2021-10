Morre youtuber Luciana de Farias por complicações da Covid-19

A estudante de Odontologia e youtuber Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no sábado (2). De acordo com uma postagem de um grupo de estudos do qual ela fazia parte, a morte aconteceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Luciana tinha mais de 150 mil inscritos no YouTube. Ela mostrava o dia a dia do curso de Odontologia e passava dicas de estudo.

Legenda: No Instagram, Luciana mostrava aulas práticas de odontologia Foto: Reprodução/Instagram

Em um perfil do Instagram em que mostrava a rotina como aluna de Odontologia, ela contava com 51,8 mil seguidores. Em outra conta, em que postava fotos do dia a dia, ela acumulava mais de 19 mil pessoas que acompanhavam as postagens.

Homenagens

Seguidores de Luciana deixaram mensagens de pesar nos perfis e que foram repostadas nos stories. Uma escola especializada em cursos de Odontologia postou uma nota de pesar em seu perfil.

Um grupo de estudos na área de Odontologia do qual Luciana fazia parte também postou uma mensagem de pesar.