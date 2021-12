Morre, aos 66 anos, a atriz espanhola Verónica Forqué

A atriz espanhola Verónica Forqué, de 66 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (13) em casa, em Madri. Entre outros diretores, ela trabalhou com Pedro Almodóvar.

Filha do diretor José María Forqué, Verónica nasceu na capital espanhola em 1955 e começou no cinema trabalhando nos filmes do pai, no início dos anos 1970.

Incluída em 1984 no elenco do filme de Pedro Almodóvar "Que Fiz Eu Para Merecer Isto?", o rosto da atriz se tornou popular no cinema espanhol. Ela protagonizou "Kika" (1993), do mesmo diretor.

Atriz premiada

A atriz recebeu quatro vezes os Prêmios Goya - considerado o Oscar espanhol -, incluindo o de melhor atriz pelo seu papel em Kika.

"Adeus, Verónica Forqué. Trabalhei há anos com ela e minha lembrança é a de uma mulher doce, espiritual e boa companheira. D.E.P", declarou o ator espanhol Antonio Banderas no Twitter.