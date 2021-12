Miss Universo 2021 acontece neste domingo (12); veja candidatas favoritas

O Miss Universo, tradicional concurso de beleza feminina, chega à 70ª edição neste domingo (12), a partir das 21h no horário de Brasília. Estreando em um país do Oriente Médio, a cerimônia será realizada em Eilat, Israel, pela segunda vez neste ano — a edição anterior, que coroou a mexicana Andreza Meza, ocorreu em maio, nos Estados Unidos, com atraso devido à pandemia.

Na ocasião, a representante brasileira, a gaúcha Julia Gama, ficou em segundo lugar, tornando-se vice-Miss Universo. Na edição atual, a cearense Teresa Santos disputa a coroa e o título de mais bela mulher do mundo com outras 79 candidatas.

Natural de Fortaleza e criada em Maranguape, a brasileira é, além de modelo, estudante de Psicologia. Antes dela, a última cearense a conseguir se tornar Miss Brasil foi Melissa Gurgel, em 2014.

Uma das poucas misses Brasil de cabelos loiros na história, Teresa é apontada como uma das favoritas a ser consagrada com a faixa do Miss Universo.

Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos

O Brasil já teve duas mulheres vencedoras do Miss Universo: a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. De lá para cá, o País quase viveu o tricampeonato três vezes: em 1972, com a gaúcha Rejane Goulart; em 2007, com a mineira Natália Guimarães, e em 2020, com Gama.

Ao portal UOL, o moderador do fórum on-line Miss Brazil On Board, João Ricardo Dias, disse acreditar que o concurso esteja buscando um perfil mais clássico, o que elevaria as chances de a brasileira ser agraciada com o título. "Faz tempo que não temos uma Miss Universo loira", afirmou.

No entanto, a brasileira terá outras concorrentes fortes no páreo. O professor venezuelano Jesús Hernández, um dos administradores da página "Arquitecto de Misses", dedicada ao mundo dos concursos de beleza, avalia que os certames têm buscado se adaptar às mudanças sociais — o fato de Israel sediar o concurso neste ano é um indicativo disso.

"Temas político-sociais são introduzidos nos concursos de beleza. Inclusive vemos, saindo um pouco do Miss Universo, que no Miss Grand International 2021 a candidata brasileira [Lorena Rodrigues] denunciou o presidente Jair Bolsonaro e disse que ele não estava fazendo seu trabalho. Os concursos estão mudando, os temas políticos estão inclusos nos certames", explicou ele ao UOL.

O entusiasta de misses indicou à publicação candidatas que têm recebido destaque na edição deste ano.

Confira algumas concorrentes:

Kedist Detour, da Bélgica

Foto: divulgação/Miss Universo

A Miss Bélgica, Kedist Deltour, teve uma história de vida surpreendente: nasceu na Etiópia, sobreviveu a um ataque a bomba, ficou em situação de rua na infância, perdeu a mãe e foi adotada, com os irmãos, por um casal belga.

Valeria Ayos, da Colômbia

Foto: divulgação/Miss Universo

Nascida em Cartagenas de Indias, a Miss Colômbia trabalha na área de Relações Internacionais e intenta ser ministra da Educação do país de origem — ela vem de uma família em que apenas duas de 11 pessoas puderam ter acesso a uma boa escola. Ela também é ativista ambiental.

Sarah Loinaz, da Espanha

Foto: divulgação/Miss Universo

Outra ativista ambiental, a Miss Espanha já fundou uma campanha em prol do meio ambiente e atualmente trabalha ensinando métodos de reciclagem contra poluição marinha a crianças. Ela também se voluntariou a ajudar a comunidade afetada pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma.

Harnaaz Sandhu, da Índia

A participante indiana seguiu os passos da mãe, que se voltou contra o patriarcado para se tornar ginecologista, e cresceu trabalhando com a mãe a favor da saúde feminina e da higiene menstrual. Ela advoga pelos direitos e pelo empoderamento da mulher.

Nadia Ferreira, do Paraguai

Foto: divulgação/Miss Universo

Conhecida modelo em solo paraguaio, a concorrente não passou por concurso — ela foi indicada pelo país de origem. A Câmara dos Deputados do Paraguai declarou que a participação de Ferreira é de interesse nacional e cultural da nação. Ela também é CEO de uma marca que ajuda no desenvolvimento sustentável de mulheres vítimas de violência doméstica.

Michelle Marie Colon, de Porto Rico

Foto: divulgação/Miss Universo

A candidata porto-riquenha está concluindo especialização dupla em Biologia e Medicina, com a esperança de seguir carreira em Medicina, especializando-se em Dermatologia. Presidente da associação estudantil internacional da universidade em que estuda, ela já fez trabalho voluntário em instituições contra o câncer.

Luiseth Materán, da Venezuela

Foto: divulgação/Miss Universo

Caçula de sete irmãos, a candidata da Venezuela se formou com honras em Comunicação e trabalha domo diretora da área em um aplicativo internacional de inovações em aprendizagem. Atualmente, ela treina teatro e já fez participação em séries de TV.

Conforme o jornal Folha de S. Paulo, as participantes do concurso tiveram de se submeter a testes PCR a cada 48 horas, além de outras medidas de precaução. Em razão da variante Ômicron do coronavírus, há restrições na entrada de estrangeiros em território israelense, mas o ministro do Turismo do país, Yoel Razvozov, destacou que as candidatas receberam isenções.

Transmissão

O Miss Universo 2021 é transmitido oficialmente pelas emissoras Telemundo e Fox, sem atuação no Brasil. Pela internet, porém, os interessados podem acompanhar o evento pelo serviço de streaming DirecTVGo, segundo o portal UOL.

Além disso, há material do concurso no canal oficial da competição no YouTube.