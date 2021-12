Miss Universo 2021: cearense apresenta trajes nesta sexta (10); saiba onde assistir

A 70ª edição do Miss Universo 2021 realiza transmissão de prova preliminar para apresentação de traje de banho e gala e desfile da roupa típica nesta sexta-feira (10). O público pode acompanhar no canal do YouTube do Miss Universo.

A cearense Teresa Santos representa o Brasil na disputa internacional. A apresentação preliminar com traje de gala e banho será transmitida às 14h. Já o traje típico será apresentado às 16h30.

Teresa Santos, 23, é estudante de psicologia, modelo e empresária. Ela foi Miss Ceará 2018 e Miss Ceará 2021. A última cearense coroada Miss Brasil foi Melissa Gurgel, em 2014. Na ocasião, ela ficou entre as 15 mulheres mais belas do mundo no Miss Universo.

Neste ano, a 70ª edição do concurso de beleza que reúne as vencedoras de cada país está ocorrendo em Éilat, Israel.

Miss Brasil irá usar look inspirado no Pau-Brasil na final do Miss Universo 2021

Legenda: Traje divulgado pela cearense nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Para representar o país no Miss Universo 2021, a cearense levou na mala roupas que valorizam a natureza brasileira. Ela vai trajar vestido feito por mulheres do projeto social Vai Maria e também um look vermelho inspirado no Pau-Brasil.

"O traje, inspirado no Pau-Brasil, foi pintado à mão pelo querido estilista Bruno Oliveira e teve bordados em vidrilhos e estrutura natural de vime para reproduzir as copas da árvore. O look é um paradoxo entre o Manifesto Modernista e o alerta da ação predatória do homem contra a natureza", escreveu a cearense no Instagram.

Final do Miss Universo acontece no domingo (12)

A final da 70ª edição do Miss Universo 2021 acontece no domingo (12), a partir das 21h.

Como e onde assistir ao vivo a final do Miss Universo 2021

Domingo (12 de dezembro)

O canal de TV por assinatura Fox – (Star) irá transmitir o evento ao vivo a partir das 21h, direto do resort Universe Arena em Eilat.

Os interessando também podem acompanhar no YouTube do Miss Universo.