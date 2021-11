Miss Brasil tentou dar golpe, diz assessor de estilista; modelo nega e afirma que irá à Justiça

A vice-Miss Universo 2020, a modelo Julia Gama, não participará do evento que escolherá a Miss Universo Brasil deste ano. Isso porque ela teria tentado dar um golpe na premiação. As informações são do portal Metrópoles.

À coluna de Leo Dias, Dimas Ribeiro, assessor comercial da estilista Daniela Setogutti, responsável pelos vestidos produzidos para o evento, revelou que a modelo pediu superfaturamento da peça paga pela produção.

Procurada antes de o assunto vir à tona, a modelo afirmou não ter o que declarar a respeito, afirmando nunca ter cobrado um vestido do concurso. No entanto, posteriormente, ela afirmou, em nota, que tomará "medidas judiciais" contra as alegações publicadas.

“Diante da nota que vocês publicaram hoje, com acusações sem fundamentos e caluniosas feitas pela assessoria comercial da estilista Daniela Setogutti, ratifico o que já disse e declaro que também já acionei meu jurídico que irá tomar as medidas cabíveis”, comunicou a modelo.

O que seria o golpe de Julia Gama

Conforme Dimas, o primeiro contato com Julia Gama ocorreu em outubro de 2020 e, desde então, "ela se mostrou incisiva e sempre quis passar por cima da organização do Miss Universo Brasil", além de ter solicitado que "muitos assuntos" fossem tratados diretamente com ela.

O assessor comercial diz que a organização do Miss Universo Brasil pediu um orçamento do vestido, e a modelo requereu vistas do valor orçado e, ao mesmo tempo, para aumentar o valor final.

Legenda: Troca de mensagens entre modelo e assessor comercial foi divulgada Foto: reprodução

"Não entendemos qual era o objetivo dela e ficamos preocupados em repassar para a organização um valor mais alto. Mesmo com o pedido de Julia, preferimos enviar para a organização o orçamento real", relatou.

Na época, a organização do evento teria de desembolsar R$ 50,4 mil, já inclusa a mão de obra, para ser assinado pela estilista Daniela Setogutti. Julia Gama, porém, teria solicitado que o valor estivesse entre R$ 50 mil e R$ 65 mil apenas pelo material utilizado — segundo Dimas, a mão de obra era o custo mais alto no orçamento.

Em capturas de tela de conversas trocadas entre a estilista e Júlia obtidas pelo Metrópoles, a modelo reforça os pedidos pela troca de valores, ressaltando que "fique tudo entre eles".

Legenda: Assessor comercial de Daniela Setogutti buscou organização do evento de beleza Foto: reprodução

Apesar das investidas de Júlia, o pedido não foi acatado, sendo, posteriormente, reportado para a organização do Miss Universo Brasil via e-mail.

“A nossa linha de conversa com a organização sempre foi franca. Sempre deixamos claro o que ela estava tentando fazer e nunca compactuamos com as ideias de Julia, justamente por isso repassamos tudo para a organização”, pontuou Dimas.

Legenda: Dimas Ribeiro também divulgou mensagem recebida pela organização do evento Foto: reprodução

Desconvidada formalmente

Na última semana, Julia Gama afirmou ter sido desconvidada formalmente do evento deste ano, tendo, inclusive, recebido e-mail informando sobre a dispensa de sua aparição. Dessa forma, ela não poderá seguir a tradição de passar a coroa para a sua sucessora.

Embora alegasse desconhecer os motivos pelos quais fora desconvidada, ela pontuou não poder se dizer indiferente à situação.

“Mesmo que compartilhássemos de opiniões distintas e, até mesmo, de valores conflitantes, eu acredito que juntos, eu e a Organização Miss Universo Brasil, realizamos um trabalho incrível juntos, que nos rendeu o título de Vice Miss Universo”, escreveu a modelo em um post no Instagram.

Motivos políticos

Conforme o Metrópoles, Julia Gama já se posicionou diversas vezes contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais.

A produção do evento é controlada pelo empresário bolsonarista Winston Ling desde julho de 2020. O gaúcho é conhecido por ter sido ponte entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o chefe do Executivo.

Além de enaltecer Bolsonaro, Ling tem proximidade com a deputada Bia Kicis e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

