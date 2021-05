Brasileira Julia Gama conquista 2º no Miss Universo 2021; veja fotos

A gaúcha Julia Gama, de 27 anos, conquistou o 2º lugar no Miss Universo, que aconteceu nesse domingo (16) na Flórida, nos Estados Unidos. A vencedora da 69ª edição do concurso foi Andrea Meza representante do México.

Legenda: Gaúcha Julia Gama com traje de gala no concurso Foto: Rodrigo Varela/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

A sul-africana Zozibini Tunzi, eleita em 2019, passou a coroa para a mexicana de 26 anos. Andrea é formada em engenharia de software e vegana, e praticante de crossfit e esportes radicais, como rapel e sandboard.

Legenda: Andrea Meza eleita a Miss Universo 2021 Foto: Rodrigo Varela/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Ao ficar entre as cinco finalistas do Miss Universo, a brasileira discursou sobre saúde mental e pediu empatia.

"É um tópico ainda bastante estigmatizado e, por isso, não conseguimos falar abertamente. Mas para todos aqui esta noite, eu peço que lembrem disso. Por favor, vamos normalizar conversas sobre ansiedade e depressão. Vamos nos apoiar e compartilhar empatia", disse.

Veja o Top 5 do Miss Universo 2021

1º Andrea Meza (México)

2º Julia Gama (Brasil

3º Janick Maceta (Peru)

4º Adline Castelino (Índia)

5º Kimberly Jiménez (República Dominicana)

Julia é poliglota, atriz e embaixadora na luta contra a hanseníase. A gaúcha concorreu ao título entre candidatas de 75 países.

Natural de Porto Alegre, ela chegou a cursar três anos de engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) antes de decidir seguir carreira na atuação.

Em 2020, foi consagrada Miss Brasil e também eleita Miss Mundo 2014.