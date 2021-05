Gaúcha Julia Gama representa o Brasil no Miss Universo 2021; saiba onde assistir

Com o título de Miss Brasil 2020, Julia Gama, de 28 anos, é a representante brasileira no Miss Universo 2021, que ocorre neste domingo (16), às 21h (horário de Brasília). Poliglota, atriz e embaixadora na luta contra a hanseníase, a gaúcha é uma das 75 candidatas do concurso.

Natural de Porto Alegre, Julia chegou a cursar três anos de engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) antes de decidir seguir carreira na atuação. Segundo o portal Uol, ela morou três anos na China, onde fez propagandas famosas e atuou em filmes.

Legenda: Misses se apresentaram com traje de gala no último dia 13 de maio Foto: Rodrigo Varela / Getty Images via AFP

A gaúcha fala português, mandarim, espanhol e inglês. O sonho de miss começou em 2012, quando Julia foi eleita a Mais Bela Gaúcha. Ela venceu o Miss Mundo Brasil de 2014 e ficou em 11º lugar no concurso Miss Mundo.

ONDE ASSISTIR AO MISS UNIVERSO 2021

O Miss Universo 2021 será transmitido a partir das 21h, pelo canal por assinatura TNT. Ikaro Kadoshi será o apresentador da cerimônia no canal.

O concurso acontece no Seminole Hard Rock Hotel & Cassino Hollywood, que fica na Flórida, nos Estados Unidos.