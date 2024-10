Mani Reggo pede reconhecimento de união estável com Davi do BBB 24 na Justiça

A ex-namorada de Davi Brito, Mani Reggo, entrou com um processo de reconhecimento e união estável com o vencedor do BBB 24 na última semana. Segundo o jornal Extra, o processo segue na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

Apesar de ter se referido a Mani dentro do BBB como esposa, o término do relacionamento entre ela e Davi aconteceu alguns dias após o término do reality. Em declarações anteriores, tanto Davi como Celsilene de Jesus Rego, conhecida como Mani, já haviam citado que moravam juntos antes da entrada dele no confinamento.

Davi faturou o prêmio de R$ 2,9 milhões no BBB 24, mas as declarações dadas por ele após a saída chocaram parte do público. Em uma entrevista no 'Mais Você', da TV Globo, ele declarou que ainda estava na fase de "conhecer melhor" Mani, o que causou estranheza na companheira e no público do programa.

A repercussão da fala, então, teria sido o principal motivador do término entre os dois. Em julho deste ano, Mani declarou que não se arrependeu do apoio dado a Davi e definiu tudo como "genuíno".

"Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso, pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", disse ela em entrevista ao 'Alô alô Bahia'.

Prêmio do BBB 24

Com a entrada de Davi no BBB 24 e a exposição de integrantes da família dele, Mani Reggo ficou famosa e cresceu em números nas redes sociais. Assistente social e empreendedora, ela viu as oportunidades se multiplicarem e a clientela crescer na barraca de lanches que ainda mantém em Salvador.

Já Davi, após a saída do Big Brother como vencedor, alugou mansões e comprou vários imóveis de luxo na Bahia. Segundo ele, o patrimônio já teria chegado a R$ 10 milhões com as estratégias de compra, venda, reforma e aluguel de imóveis.

"Você compra um terreno de R$ 200 mil, coloca mais R$ 400 mil, constrói uma casa de alto padrão, vende por R$ 1,2 milhão. O cara chega com R$ 1 milhão e tu vende, em seis meses você ganhou R$ 400 mil", disse ele em entrevista ao Link Podcast.

Ainda este ano, Davi chegou a assumir um namoro com a influenciadora Tamires Assis, mas tudo foi encerrado em meio a acusações de ameaça e violência psicológica. Uma medida protetiva foi concedida à dançarina após denúncia de exibição de uma arma de fogo durante uma chamada dela com Davi.

A defesa dele, entretanto, negou a situação. "Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência", apontaram os advogados do ex-BBB.