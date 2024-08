Davi Brito, campeão do BBB 24, revela ter desistido do sonho de ser médico

Após expressar o desejo de ser médico diversas vezes durante participação no BBB 24, Davi Brito desistiu de cursar medicina. Com a decisão, o ex-brother pretende analisar novas opções profissionais.

A mudança de planos foi anunciada durante entrevista ao podcast Vem que Tem. Na conversa, Davi defendeu a importância de se ter liberdade para traçar novos objetivos: “Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar. Lá na frente, eu vou elaborar esse plano. Eu tenho meu direito”.

Mesmo tendo deixado os planos de graduação na área da saúde para trás, o ex-BBB planeja continuar estudando enquanto desbrava a nova fase da carreira.

“Resolvi traçar novos caminhos. Vou seguir meus estudos, mas vou trilhar outros caminhos. Cada um é livre para fazer o que bem quiser, o que bem achar”, disse ele.

NOVOS RUMOS

Em abril, fontes ouvidas pelo Em Off revelaram que Davi estava considerando novas profissões, mais compatíveis com sua atual participação na mídia, como empresário ou influenciador. O campeão do BBB 24 teria, inclusive, pensado em ministrar um curso sobre como integrar o elenco do reality.

Na época, o ex-brother alterou a biografia de seu perfil no Instagram, mudando a descrição “motorista de aplicativo” para “estudante de medicina”, o que minimizou os boatos sobre a mudança de planos nas redes sociais.