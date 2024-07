Mãe de Neymar publica primeira foto com a neta nos braços

Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, publicou a primeira foto com a terceira neta, Helena, na segunda-feira (22). A bebê é fruto do relacionamento do atleta com a influenciadora digital Amanda Kimberly.

“Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu a avó.

Até então, havia especulações sobre a paternidade do brasileiro. No entanto, o próprio atleta compartilhou em seu perfil imagens do nascimento de Helena, que aconteceu no último dia 3 de julho, ao lado de familiares e do filho mais velho, Davi Lucca.

Veja também Zoeira Ex-BBB vira corretor de luxo e faz sucesso nas redes sociais Zoeira Ana Hickmann quer que pedido de casamento seja feito por Edu Guedes para a mãe dela

Helena nasceu apenas nove meses depois de Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi. Os dois, aliás, haviam rompido o relacionamento durante a gestação de Bruna, mas foram flagrados juntos esse mês durante um show de Thiaguinho.