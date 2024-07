Ana Hickmann quer que pedido de casamento seja feito por Edu Guedes para a mãe dela

A apresentadora Ana Hickmann está noiva de Edu Guedes desde junho, mas revelou que ainda quer que o companheiro a peça em casamento para a mãe, Reni Saath.

“O pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar com a minha mãe”, contou a artista, em entrevista a Léo Dias no programa Fofocalizando.

“Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio, mas a primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família”, disse ainda Ana.

A apresentadora também revelou que não pensou nos detalhes da cerimônia. "Ainda não comecei a ver vestido, porque acabei de ser pedida em casamento. Ainda estamos começando a ver. A verdade é que fui pedida quando estávamos em Portugal, logo emendamos outra viagem com nossos filhos. Acabamos de chegar. Passamos a última semana trabalhando igual doidos, então não tivemos tempo para pensar".

Além de estarem noivos, Ana e Edu já compraram juntos uma mansão em São Paulo, onde pretendem morar com a família. Atualmente, eles estão fazendo uma reforma no imóvel.