No ar em 'Renascer' como Santinha, Duda Santos celebra primeira protagonista em nova novela

A atriz Duda Santos, que interpreta a personagem Santinha, em “Renascer”, ainda está no ar na Globo, mas já se prepara para seu próximo trabalho: ela será Beatriz na novela “Garota do Momento”, que irá suceder "No Rancho Fundo" no início de novembro no horário das 18 horas.

A personagem é a primeira protagonista da atriz. “Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho", disse Duda, ao Extra.

"Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve”, disse continuou.

A novela ainda traz no elenco nomes como Maisa Silva, que será a principal rival de Beatriz, Pedro Novaes, que fará o par romântico de Duda, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Maria Flor, Palomma Duarte, Letícia Colin e Eduardo Sterblitch.

Trama

Na trama de “Garoto do Momento”, da autora Alessandra Poggi, Beatriz se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonetes do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos, no fim dos anos de 1950.

Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura.