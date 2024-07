Ex-BBB vira corretor de luxo e faz sucesso nas redes sociais

Quando participou do BBB 19, Diego Wantowsky atuava com empresário e criador de cavalos, mas hoje segue um caminho diferente, apesar de ainda ser popular nas redes sociais. Com quase meio milhão de seguidores, Diego atua há três anos como corretor de imóveis de luxo em Santa Catarina e mostra os apartamentos que vende no Instagram.

Uma das coberturas duplex anunciadas em seu perfil é avaliada em R$ 33 milhões, tem área total de 1.445 metros quadrados e conta com seis suítes, nove banheiros e dez vagas de garagem. Outro apartamento tem 476 metros quadrados privativos, área gourmet com churrasqueira, persianas automatizadas e portas blindadas e custa R$ 25 milhões.

Diego foi o quarto eliminado do reality show global, que teve como vencedora Paula von Sperling. Hoje, ele conta que as pessoas não o reconhecem devido ao programa. "Até meu posicionamento hoje não é voltado mais para o BBB. Então, muitas pessoas acabam que não lembram mais", disse ele em entrevista ao G1.

O corretor ainda relata que precisa lidar com clientes muito exigentes na nova profissão. “O cliente espera que seja extremamente exclusivo, que esteja muito bem decorado, bem posicionado, tenha uma vista bonita, principalmente. Seja todo tecnológico, com automações, acabamentos e revestimentos completamente diferenciados do mercado", afirmou.