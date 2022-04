Mãe de Natália desaprova sexo no confinamento do BBB 22: 'falei umas 100 vezes para ela'

A relação de Natália e Eliezer no BBB 22 parece ter incomodado. Além dos brothers no confinamento, a mãe da sister já fala abertamente sobre a reprovação em relação aos dois debaixo do edredom. Em entrevista, Daniela revelou conversa com a filha antes do confinamento e falou sobre conselho. "Eu falei umas 100 vezes para ela: não faça, de jeito nenhum", disse.

"Eu me incomodo, sim, porque foi algo que eu combinei com ela. É tipo comer doce: comeu doce, e depois quer comer de novo. Falei com ela para ela segurar o máximo que pudesse. Mas é algo também que eu não posso questionar, porque é algo dela, né, ela é uma menina mulher", contou em entrevista ao canal "De cara com Douglas Nobre", no YouTube.

Relação além do reality

Segundo Daniela, a relação com Eli não deve ter uma duração muito longa fora do programa, tanto pelas questões do jogo como pela personalidade dos dois.

Daniela disse acreditar que Natália ficaria chateada com a postura de Eliezer no jogo, mas pontuou um traço importante da personalidade dela.

"Eu achei que ela ia ficar decepcionada com o Eli porque ele votou nela. O início do 'massacre' que passou na vida dela, ele estava participante", pontuou sobre os primeiros votos em conjunto do Lollipop em Natáia.

"Então eu fiquei meio assim com esse relacionamento... Mas a Natália é uma pessoa que sabe perdoar demais, ela dá várias chances para a pessoa, ela é assim, vai dando oportunidades", finalizou a mãe da jovem.