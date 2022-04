Depoimento de motorista envolvido em acidente com Rodrigo Mussi tem contradições, diz colunista

O acidente que resultou na grave internação do ex-BBB Rodrigo Mussi teria contado com uma série de contradições ditas pelo condutor do veículo no qual o influenciador estava. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, que teve acesso ao boletim de ocorrência do caso, o depoimento de Kaique Reis, de 24 anos, deixou dúvidas na investigação policial.

Motorista de aplicativo, Kaique dirigia o carro que colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Pouco depois do acidente, ele disse acreditar que dormiu ao volante, acordando apenas quando o airbag já havia sido acionado.

Ainda conforme informações da coluna, a família de Rodrigo Mussi questionou algumas das principais informações repassadas pelo motorista. A primeira delas seria o horário da corrida.

Em depoimento, Kaique disse ter aceitado o chamado de Rodrigo à 1h30 da madrugada de quinta (31), na Rua Jubair Celestino, 195, Presidente Altino, em Osasco. Entretanto, o acidente na Marginal Pinheiros ocorreu por volta das 4h.

Além disso, as câmeras de segurança do prédio onde o ex-BBB estava mostram que ele saiu do local às 3h20. Dessa forma, o tempo de percurso não corresponde ao delimitado pelo condutor. Apesar dos pedidos da família, a 99 ainda não repassou as informações oficiais sobre a corrida.

Acesso ao telefone

Durante o socorro prestado a Rodrigo, apontam as investigações preliminares, o motorista não identificou o gerente comercial, que foi admitido no hospital como um desconhecido. A contradição estaria no fato de que, ainda assim, Kaique havia revelado o nome de Rodrigo aos policiais logo após a colisão.

Enquanto isso, o acesso ao telefone dele foi comprometido horas após o acidente. A coluna de Leo Dias aponta que a perícia não achou o aparelho, que só foi encontrado após devolução feita pelo próprio motorista à família.

Diante disso, os familiares de Mussi apontam que tentaram fazer contato com ele durante toda a quinta-feira, mas sem sucesso. Quando tomaram posse do aparelho, perceberam que ele havia passado por diversas tentativas de desbloqueio.

Estado grave

Na tarde de segunda (4), um novo boletim ressaltou que o ex-BBB continua em estado grave, internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Porém, estaria reagindo e bastante agitado.

"Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação. Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", informou a nota do perfil oficial de Mussi.

Acidente

Na madrugada da última quinta-feira (31), Rodrigo estava em um carro de corrida do aplicativo 99 quando sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Na colisão, o ex-brother ficou gravemente ferido. Ele não estava utilizando cinto de segurança.

Segundo relatos médicos, ele teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos por todo o corpo. O ex-participante do reality show passou por cirurgia na cabeça e na perna.