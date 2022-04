No Jogo da Discórdia, brothers distribuem placas de 'atitude de milhões' e de 'centavos'

No Jogo Discórdia desta segunda-feira (4), os brothers do BBB 22 tiveram que escolher duas pessoas diferentes para dar uma placa de "atitude de milhões" e outra de "atitude de centavos".

No gramado da casa mais vigiada do Brasil, os participantes tiveram que explicar o motivo da escolha dos parceiros de confinamento, além de julgar, na dinâmica, as boas e más atitudes.

Confira como os brothers julgaram as condutas dos colegas:

Gustavo

Atitude de milhões: Pedro Scooby.

O brother disse que Pedro foi uma das maiores surpresas, que o aconselhou a repensar sua forma de falar.

Atitude de centavos: Natália.

"Principalmente quando ela bebe, gera indisposição com toda a casa". Ele ainda citou sobre a discussão que teve com a sister sobre o desperdício da água.

Lina

Atitude de milhões: Douglas Silva.

Lina elogiou a atitude do brother na prova que a consagrou líder.

Legenda: Lina elegeu atitude de DG como de 'milhões' Foto: Reprodução/Globo

Atitude de centavos: Arthur.

Lina criticou a atitude do cantor de ter reclamado da desistência dos amigos na prova do líder.

Arthur

Atitude de milhões: Paulo André.

O ator disse que P.A. o ajuda a reconhecer seus erros e fraquezas dentro do jogo.

Atitude de centavos: Jessilane.

Arthur reclamou por ter sido escolhido como monstro da semana pela sister.

Eliezer

Atitude de milhões: Natália.

Eliezer falou da importância de Natália para ele dentro do jogo.

Atitude de centavos: Pedro Scooby.

O brother revelou que ficou chateado por Scooby tê-lo chamado de influenciável.

Natália

Atitude de milhões: Eliezer.

Natália disse que, nas vezes em que se sentiu sozinha, o brother estava ao seu lado.

Atitude de centavos: Gustavo.

A sister disse que foi desnecessária a atitude do participante de expor suas fragilidades.

Paulo André

Atitude de milhões: Arthur.

P.A. elogiou o jogo de Arthur e sua capacidade de se adaptar às mudanças.

Atitude de centavos: Lina.

O atleta criticou a forma como Lina julga suas alianças.

Douglas Silva

Atitude de milhões: Gustavo.

D.G. elogiou a coerência do jogo de Gustavo.

Atitude de centavos: Natália.

O ator repreendeu a atitude de Natália na festa, que utilizou palavras de baixo calão durante discussão.

Jessilane

Atitude de milhões: Pedro Scooby.

Jessilane elogiou a forma como o surfista se posiciona no jogo.

Atitude de centavos: Paulo André.

A professora alegou que Paulo André é 'debochado' e solta diversas alfinetadas no grupo.

Pedro Scooby

Atitude de milhões: Gustavo.

O atleta exaltou a forma que Gustavo compreende seu modo de se expor no programa.

Atitude de centavos: Natália.

Scooby criticou as atitudes explosivas da sister.