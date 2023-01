Luciana Gimenez publica vídeo de resgate após acidente na neve

A apresentadora Luciana Gimenez publicou um vídeo, nesse domingo (15), em que mostra o momento em que foi resgatada após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. No relato, ela contou que, apesar da dor, só pensava nos filhos, Lucas, de 23 anos, e Lorenzo, 11, que a acompanhavam na viagem.

“Eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem. Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem. Pode parecer muito louco, mas a minha vontade ali era levantar e achá-los. Acho que a mistura de toda aquela dor e esse instinto de proteção me tiraram um pouco da consciência real”, escreveu ela.

“O que me deu forças, com certeza, foi ter os meus meninos ali, saber que tinha que ficar boa por eles. Eu nunca, nunca, em tempo algum, vou esquecer a frase que ouvi do Lorenzo quando começaram a me preparar para descer a montanha: 'vai dar tudo certo com você, mamãe! Vamos estar com você'. Naquele momento eu tive certeza que daria tudo certo, foi ali que consegui me acalmar mais”, lembrou.

Acidente durante esqui

O acidente de Luciana aconteceu no último dia 7 de janeiro, quando ela esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme.

Ela quebrou a perna em quatro lugares diferentes e passou por cirurgia nos Estados Unidos. A apresentadora recebeu alta do hospital na quinta-feira (12), mas ainda está em solo americano para se recuperar do acidente e conseguir pegar um avião para retornar ao Brasil.