Justiça proíbe Globo de escalar Gil do Vigor em 'Família é Tudo'; entenda

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, teve a participação barrada na novela "Família é Tudo", da TV Globo. O sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) conseguiu uma liminar para impedir que o pernambucano atuasse na novela. As informações são da Folha de S. Paulo.

A organização sindical argumentou que Gil do Vigor não tem registro profissional de ator. Normalmente, a TV Globo pede uma autorização especial para que pessoas sem registro participem de produções da emissora, como foi o caso da também ex-BBB Jade Picon, que participou do elenco de "Travessia".

Segundo o Sated-RJ, até o momento a Globo não solicitou a autorização para que Gil participasse da atual novela das sete. O sindicato também acusa a emissora de burlar a lei para que o ex-BBB participe da novela.

Na decisão, a juíza Luciana Gonçalves de Oliveira, da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, concordou com os argumentos do sindicato e declarou que a organização precisa ser notificada para que o pernambucano participe da trama.

Em caso de descumprimento da liminar, a Globo pagará R$ 30 mil em multas. A emissora ainda pode recorrer da decisão.

Gil estava cotado para fazer o "Gil do Veneno", um fofoqueiro com características semelhantes a do pernambucano. As gravações de sua participação estavam marcadas para a próxima semana.