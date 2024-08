Bridgerton releva atriz que viverá Sophie na 4ª temporada, diz revista

Yerin Ha deve interpretar Sophie Beckett, na 4ª temporada de "Bridgerton". Conforme noticiado pela revista Variety nesta sexta-feira (16), a atriz viverá o interesse amoroso de Benedict (Luke Thompson).

Os novos episódios serão baseados no livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn. Shodaland, produtora da série, e a Netflix não comentaram a escalação da atriz. A próxima temporada contará o início da história de amor entre a "dama de prata" e Benedict, que se conhecem um baile de máscaras.

Nos livros a personagem é uma filha ilegitima de um conde com uma de suas empregadas.

Quem é Yerin Ha

Yerin Ha esteve na série "Halo", do Paramount+ e participará de "Duna: Profecia", do Max, com estreia prevista para novembro.

De origem coreana, a atriz australiana também parte das séries "Bad Behaviour", "A Assediadora" e "Troppo".