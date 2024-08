Jack Russell, ex-vocalista do Great White, morre aos 63 anos

O ex-vocalista da banda Great White, Jack Russell, morreu aos 63 anos nessa quinta-feira (15). Um mês atrás, o cantor havia anunciado o diagnóstico de "demência por corpos de Lewy", subcategoria da Doença de Parkinson, e que iria se afastar dos palcos.

"É com tremenda tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Jack Patrick Russell — pai, marido, primo, tio e amigo. Jack faleceu em paz na presença da esposa Heather Ann Russell, do filho Mathew Hucko, da prima Naomi Breshears Barbor e dos amigos queridos Billy e Cheryl Pawelcik", diz comunicado publicado nas redes sociais.

Veja também Zoeira Chris Martin e Dakota Johnson se separam após sete anos de relacionamento e planos de casamento Zoeira Entrevista constrangedora com Blake Lively é relembrada por jornalista e viraliza nas redes

A causa da morte não foi revelada. A nota ainda expressa que Jack será “relembrado pelo seu senso de humor, excepcional entusiasmo pela vida e inabalável contribuição ao rock n'roll, no qual seu legado será eternizado”.

O artista também sofria de atrofia de múltiplos sistemas (MSA). A família pediu privacidade.