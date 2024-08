Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Toy Story 4'. Nesse capítulo, Olívia guarda os lucros do restaurante numa caixa em sua casa, recusando-se a colocá-los no banco.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Olívia guarda os lucros do restaurante numa caixa em sua casa, recusando-se a colocá-los no banco. Cristina fica sabendo que Agnes descobriu algo sobre o assassinato de Luna. O delegado garante a Roberval que saberá no tempo certo por que foi investigado. Romeu observa Roberval de longe. Crispim fala para Jorge que precisa se casar com Mirna. Raul garante a Ermelino que já sabe como tirar o restaurante de Olívia. Alexandra anda atordoada pelas ruas da cidade. Cristina pergunta a Guto qual o segredo ele pretendia revelar a Rafael.

Guto exige que Cristina lhe entregue as jóias de Luna quando sair da cadeia. Cristina concorda e Guto promete que não revelará nada a Rafael. Alexandra conta para Terê e Ritinha que não pode voltar para casa, pois é um estorvo para todos. Terê leva Alexandra para seu antigo esconderijo. O delegado faz perguntas sobre Roberval a Osvaldo e Divina. Osvaldo e Divina acham que Roberval deve ter aprontado alguma e ficam furiosos. Jorge concorda em se casar com Mirna.

Guto exige que Rafael lhe pague pelas informações. Cristina garante a Débora que Guto não contará a Rafael sobre a armadilha. Eurico ouve tudo. Rafael fica furioso e parte para cima de Guto, exigindo que lhe conte o que sabe. Guto chama os guardas, que obrigam Rafael a soltá-lo. Dalila, Divina e Ofélia perguntam a Roberval o que o delegado quer com ele. Serena fala para Hélio que jamais esquecerá Rafael. Eurico conta para Rafael que ouviu Cristina e Débora falando de uma armadilha para Serena.

Serena fala para Hélio que ainda há mais coisas que precisa lembrar. Mirella percebe que Felipe está atrasado para o encontro e fica chateada. Felipe fala para Kátia que tem namorada. Roberval garante que não fez nada de errado, mas ninguém acredita nele. Cristina descobre que Eurico levou um recado de Rafael a Ciro e pergunta o que o recado dizia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.