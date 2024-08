Juliana Paes revela ter sofrido abuso na adolescência: 'Queria apagar'

A atriz Juliana Paes revelou que sofreu abuso sexual na adolescência ao falar sobre traumas e questões pessoais em um videocast do jornal O Globo. Ela falava sobre sua personagem Liana, na série "Pedaço de Mim", e os dilemas e traumas vividos por ela.

'Toda mulher já viveu alguma situação de violência em menor ou maior grau. Eu já passei por episódios assim na minha adolescência e eu lembro da sensação de querer esvanecer logo depois que acontece. Nunca falei sobre isso assim e hoje me sinto mais à vontade. Lembro que depois eu queria apagar, me anular", desabafou Paes.

Juliana ainda refletiu sobre as violências sexuais muitas vezes começarem em uma relação de confiança como família e conhecidos: "Até você entender que a confiança foi quebrada e tirar a culpa... "Peraí, que parcela de responsabilidade eu tenho nisso?". Levei anos".

Superação de traumas

"Nosso processo de memória trabalha querendo proteger a gente. Pintamos a memória com outras cores para se defender da dor de ter que lidar com aquilo. Você tenta abafar aquilo dentro de você. Para mim, aquilo era meio apagado. Mas foi, sim, foi ruim, foi uma situação de abuso sexual", refletiu a atriz.

Ela conseguiu superar o trauma, apesar das marcas ficarem. A artista disse que viver Liana na série da Netflix, uma personagem que foi estuprada, a fez mergulhar nas memórias.

"Por isso foi tão delicado. Eu adoeci depois fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tratei, parece que saiu uma mochilona lona assim. O trabalho do ator tem essa beleza, expurga muitos fantasmas, é tudo muito intenso. Cada vez que eu olhava aqueles gêmeos (os filhos da personagem), eu via os meus filhos. Mexeu muito comigo. Entrei em um lugar em que não estava acostumada. Sempre separei muito bem o que estava fazendo no estúdio e no set. Ia para casa e aquilo ficava lá. Com a Liana foi difícil separar", disse.