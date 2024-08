CAPTEI: Ingrid Gurgel celebra vida e amizades em almoço especial no Aquarela Sabor & Arte

Na última terça-feira, 13, Ingrid Gurgel, empresária e psicóloga, comemorou seus 46 anos reunindo 25 mulheres especiais em sua vida para um almoço no Aquarela Sabor & Arte, onde compartilharam momentos de alegria e celebração.

Ingrid, conhecida por sua sociabilidade e carinho com as pessoas ao seu redor, escolheu comemorar ao lado de amigas do cotidiano, vizinhas, companheiras de spinning e da querida comadre Bruna Waleska, além dos filhos.

Legenda: Ingrid Gurgel e Bruna Waleska Foto: Arquivo Ingrid Gurgel

Em um discurso emocionante, a leonina valorizou a importância de celebrar a vida, já que que as ausências dolorosas dos pais em decorrência do falecimento precoce fizeram com que Ingrid aprendesse a lidar com a saudade, guardando com carinho as lembranças dos momentos felizes que viveu ao lado deles, valorizando as amizades, os momentos da vida:

Legenda: Ingrid Gurgel Foto: Arquivo Ingrid Gurgel

“Agradeço tudo que vivi e construí até aqui! Muitos aprendizados, conquistas, sonhos realizados, amadurecimento, renovação de fé e histórias para contar ao lado das pessoas mais especiais que Deus pôde colocar em minha vida!” Ingrid Gurgel Psicóloga

A surpresa ficou por conta de uma caixa com um buquê de rosas vermelhas enviado pelo namorado da aniversariante, Roberto, que encheu o coração festivo de Ingrid de amor e gratidão.

Legenda: Ingrid Gurgel Foto: Arquivo Ingrid Gurgel

Que a vida continue sendo repleta de momentos felizes e de amor para você, Ingrid, que encara cada aniversário como uma oportunidade de renovar a fé e a gratidão pela jornada vivida até aqui.

A coluna agradece a oportunidade de compartilhar com os nossos leitores esse momento através das fotos enviadas! "Bora" viver e ver os registros!

Legenda: Aniversário Ingrid Gurgel Foto: Arquivo Ingrid Gurgel

