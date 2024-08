Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha e Gilson se encontram.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Penha e Gilson se encontram. Damasceno vai à casa de Penha e agradece a Sandro por ter salvado sua vida e devolvido seu dinheiro. Otto procura Conrado na pensão. Sarmento vai falar com Cida. Inácio encontra Chayene em seu quarto. Inácio expulsa Chayene de seu quarto.

Penha fica admirada com a atitude de Sandro. Sarmento fala para Cida que precisa vender sua casa em Teresópolis, mas sem que Sônia saiba. Rosário fala para Chayene que Fabian não gosta de mulher. Dália acerta com capangas a sua fuga do hospital psiquiátrico.

Gentil entrevista Sandro por seu ato heroico e Patrick se orgulha do pai. Otto convida Conrado para trabalhar no escritório e Elano não gosta. Chayene consegue entrar novamente no quarto de Inácio. Cida ouve Sônia ofender Sarmento e fica nervosa quando o pai passa mal.

Conrado provoca Elano. Cida decide comprar a casa de Teresópolis de Sarmento. Chayene descobre a farsa de Fabian e Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.