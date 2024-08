Previsão do signo de Escorpião para hoje, 16 de agosto

O dia começa sob uma forte tensão entre Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes. Marte exige ação e coragem e Saturno demanda responsabilidade. O final de semana será de muita pressão e sua resistência será testada. Na luta contra as adversidades, você precisa aceitar que nem tudo pode ser perfeito. Chegou a hora de superar os bloqueios e amadurecer. Tente não exigir muito de si, descanse um pouco para aliviar as tensões.

Signo de Escorpião hoje

Escorpiano(a), seu caminho para o sucesso e as recompensas que deseja está claro, mas seu comportamento pode estar criando obstáculos desnecessários. É essencial reconhecer quando é hora de ouvir mais e talvez admitir que não tem todas as respostas. Lembre-se, a verdadeira força reside na capacidade de ser vulnerável e aprender com os outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.