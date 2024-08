Bia Miranda termina relacionamento com DJ Buarque e desabafa sobre nova briga com a mãe

O DJ Buarque publicou uma nota, nessa quinta-feira (15), no Instagram, comunicando que ele e Bia Miranda não são mais um casal. “Estamos bem um com o outro, afinal temos um filho e o bem-estar dele é a prioridade”, escreveu o artista.

Bia teve o Instagram hackeado nos últimos dias, mas apareceu nas redes sociais do ex-companheiro para explicar a nova confusão familiar que se envolveu. Ela, que é brigada com a mãe, Jenny Miranda, disse que a genitora surgiu em sua casa com a polícia alegando que a filha estava em cárcere privado e sofrendo violência doméstica. Bia negou a situação.

“Eu não aguento mais. Isso só pode ser carma na minha vida. Não é possível, eu devo ter feito alguma merda na minha vida passada. A Jenny, porque eu perdi o Instagram, ela foi na delegacia, arrumou o endereço da minha casa e chamou a polícia aqui. Falou que eu estava roxa, que tinha apanhado, que estava em prisão domiciliar”, iniciou a ex-A Fazenda.

“Chamam a polícia, e até a polícia pediu desculpas. Disseram que achavam que eu estava em prisão domiciliar. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Quando isso vai acabar na minha vida? Tô com meu filho dentro de casa, e sim, tô triste. Não vou mentir, não tô bem. Estou perdendo meu Instagram, mas prisão? Apanhar? Gente, meus seguidores sabem muito bem. Apanhar de homem? Não apanho nem de mulher”, disparou ainda Bia.

Bia é mãe de Kaleb, que nasceu em 5 de junho desse ano, fruto do namoro com o DJ Buarque.