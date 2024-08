Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara guerra contra ele.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Zefa Leonel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara guerra contra ele. Marcelo Gouveia se surpreende com a história de Alba. Blandina acusa Zé Beltino de tê-la traído com Dracena. Ariosto discute com Deodora. Dracena se recusa a ir embora com Blandina. Seu Tico Leonel consola Zé Beltino.

Padre Zezo aconselha Zefa Leonel. Blandina afirma a Marcelo que irá tirar a Gruta Azul dos Leonel. Primo Cícero surpreende Caridade e Esperança. Zefa Leonel se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltino. Seu Tico Leonel procura Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.