Novela 'Avenida Brasil' ganha versão turca; assista ao trailer de 'Leyla'

O trailer de "Leyla", versão turca da novela brasileira "Avenida Brasil", ganhou um trailer. A protagonista será interpretada pela atriz Cemre Baysel.

As imagens e a sinopse mostram que a trama será fiel à versão original. "Tendo perdido a mãe ainda jovem e não tendo ninguém além do pai, a vida de Leyla vira de cabeça para baixo quando seu pai se casa novamente", diz um trecho.

"Leyla, que foi deixada em um lixão por sua madrasta Nur, retorna anos depois para se vingar de Nur após passar por exames difíceis. 'Leyla' trará para as telas a luta dessa jovem contra sua madrasta que arruinou sua vida e a jornada emocional pela qual ela será testada pelo amor em sua busca por vingança", finaliza o texto.

Veja também Zoeira Mulher é presa por tentar se apropriar de Graceland, mansão de Elvis Presley, nos EUA Zoeira Silvio Santos e Fausto Silva estão internados no mesmo hospital em SP, diz jornal

As gravações aconteceram em fevereiro de 2024, segundo João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil". O sucesso da teledramaturgia brasileira contou, no elenco, com nomes como Adriana Esteves, como Carminha; Murilo Benício, na pele do jogador Tufão e Debora Falabella, vivendo a protagonista Nina.

A parceria da Rede Globo foi fechada com a produtora Ay Yapim, uma das principais da Turquia. Esta é responsável, por exemplo, por "Fatmagül", trama exibida na Band e agora disponível no Globoplay.