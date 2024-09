Juliana Paes fica presa em engarrafamento de lanchas a caminho de baile de gala em Veneza

Juliana Paes, de 45 anos, enfrentou um perrengue para lá de chique neste último domingo (1º). Ela ficou presa em um engarrafamento de lanchas quando ia à edição italiana do Baile do amfAR, em Veneza, na Itália.

Nos stories do Instagram, a atriz mostrou o trajeto até a Fondamenta de la Misericordia, onde aconteceu o evento, e brincou: "Tem coisa mais chique do que ficar parada num engarrafamento de lanchinhas em Veneza?".

Para o evento de gala, a artista escolheu um vestido rosa blush da grife Georges Hobeika, com renda e bordados em tons de prata. Para completar o look, escolheu joias de luxo da Pomellato.

Juliana registrou tudo para os mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. “Um prazer estar nesse evento que apoia uma causa tão significativa", escreveu.

O baile arrecada fundos para pesquisas de combate a Aids. O evento tem coquetel, jantar de gala, shows e um leilão ao vivo de obras de arte. Além de Paes, as brasileiras Anttónia, Silvia Braz e Jordanna Maia brilharam pelo evento.

O grande homenageado deste ano foi Richard Gere. O galã veterano deu o ar da graça, em rara aparição com a esposa, Alejandra, e seu único filho, Homer James Jigme Gere, que é fruto do relacionamento com a atriz Carey Lowell, com quem o astro foi casado por 14 anos.