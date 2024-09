Mani Rego fala sobre término com Davi Brito: 'Foi muito duro ouvir as palavras dele'

Mani Rego, de 42 anos, falou sobre o conturbado término com o campeão do BBB 24, Davi Brito, em entrevista ao Domingo Record deste domingo (1º). “Ele terminou a relação comigo”, disse ela.

“Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele”, contou Mani sobre a declaração do brother, depois de sair da casa, de que os dois “estavam na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar.”

Mani falou ainda sobre o interesse do baiano pelo programa: “Ele não acompanhava o programa, começou a ter o interesse depois, quando foi morar na minha casa. A última imagem que eu tenho (antes de Davi entrar na casa) é ele subindo a escada e falando: 'Eu tô indo e eu volto pra gente ser feliz, só eu e você.'”

Segundo ela, os dois mantinham uma relação saudável há mais de um ano. “Três dias depois de a gente se conhecer, eu convidei ele para morar na minha casa. A gente ficou junto um ano e três meses. Era uma relação de parceria. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Não era uma relação movida por bens financeiros. Era por amor. Ele me acolhia muito e eu me sentia muito amada quando estava perto dele”, declarou ao dominical da Record.

Rego também comentou sobre a reação dos internautas ao término. “Eu entrei em estado de choque, não acreditava no que estava acontecendo. Emagreci quase 12 kg com tudo isso. As pessoas esquecem de se perguntar como seria se fosse com elas, acham que é mais fácil criticar”, disse.

Ela desmentiu ainda o suposto contrato que teria feito com patrocínios após a polêmica com o ex: “De muitas mentiras que falaram sobre o término, essa foi uma. Nunca existiu. Ele nunca desmentiu. Deixou as pessoas pensarem o que queriam sobre mim”.