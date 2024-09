Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado Nórcia desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime. Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado.

Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.