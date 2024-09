Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 17:05, após 'Branca de Neve e o Caçador'. Nesse capítulo, Cristina se faz de vítima para Rafael, que fica comovido e a abraça.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Cristina se faz de vítima para Rafael, que fica comovido e a abraça. Alexandra fala para Guto que a voz de sua mãe lhe pediu que o ajudasse. Guto garante a Alexandra que já sabe que atitude deve tomar. Eduardo pergunta a Alexandra como ela sabia que Cristina não estava grávida. Alexandra explica que foram as vozes que lhe disseram. Cristina faz com que Rafael prometa que vai lhe dar outro filho. Julian fala para Serena que ela fez muito bem em perdoar Guto, pois assim se livrou dos laços de ódio que trazia de sua outra vida. Raul tenta arrombar uma janela de Olívia.

Clarice vê Raul perto da casa de Olívia. Ele disfarça e vai embora. Guto se entrega à polícia e diz que está disposto a contar tudo o que sabe, mas só na frente de Rafael. Rafael fica radiante, pois acha que saberá tudo sobre a morte de Luna. Débora e Cristina ficam apavoradas. Rafael garante ao delegado que ouvirá o depoimento de Guto no dia seguinte. Débora pede para ir também. Ermelino sugere que Raul impeça Olívia de pagar as dívidas do restaurante para poder tomar controle do negócio. Felipe pergunta a Mirella se ela não sente mais nada por ele. Mirella despreza Felipe.

Ciro deduz que Guto quis acabar com Serena porque sabia que ela é a reencarnação de Luna e se pergunta quem teria contado a ele. Débora fala para Cristina que vai acabar com Guto com a ajuda de Ivan. Ciro elogia a beleza de Agnes, deixando-a perturbada. Cristina pede que Ivan ajude Débora. Rafael passa a noite acordado, ansioso para ouvir o depoimento de Guto. Adelaide confessa para Agnes que está com medo de ouvir o que Guto terá a dizer. Kátia faz pão caseiro para Crispim, que fica encantado. Elias não entende porque Kátia não dá notícias. Débora coloca a poção que comprou com a bruxa num refresco e manda Ivan entregá-lo ao guarda, dizendo que é para Guto.

Alexandra diz a Nair que quer continuar seu tratamento com Julian, pois quer que Eduardo volte a amá-la. Bernardo deixa um farnel no roseiral, pois sabe que há alguém escondido ali. O farnel é pego por alguém misterioso. Clarice comenta com Olívia que viu Raul perto de sua casa. Olívia estranha. Rafael chama Serena para assistir ao depoimento de Guto. Guto passa mal diante de todos antes que possa dar seu depoimento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.