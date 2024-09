Will Smith revela nervosismo em participar do Rock in Rio: 'Tô nervoso de ir como cantor'

O astro do cinema americano Will Smith foi anunciado no "Fantástico", em programa exibido nesse domingo (1º), como atração no Rock in Rio 2024, em setembro. Em entrevista para a repórter Renata Capucci, o ator e cantor falou sobre o sentimento de retornar ao Brasil com um projeto musical.

“Tô nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era pra promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito pra mim”, declarou Smith.

Na entrevista, a repórter questionou sobre a demora do artista para voltar para a música. Ele respondeu rindo: “Fazer filme paga muito dinheiro. Sempre que eu queria voltar pra música, o pessoal do cinema me convencia a fazer mais um filme”.

Repertório de evento

O ator declarou ainda que, nos últimos meses, compôs e gravou mais de uma dúzia de músicas: “O Brasil vai ser um dos primeiros lugares onde vou me apresentar”, detalhou o artista.

Sobre o repertório, ele disse que hits conhecidos estarão presentes: "Vai ter 'Getting jiggy with it' e 'Homens de Preto'".

No mesmo dia, uma das atrações do palco principal é o Ed Sheeran. “Acho que ele é um dos caras mais talentosos dessa geração. O Ed Sheeran tem uma tatuagem de 'Um maluco no pedaço' e eu só fui descobrir agora! Ele é fã do seriado”, comentou Will Smith.