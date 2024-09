Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Ariosto e Deodora recebem Zefa Leonel e Seu Tico Leonel em sua casa.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Ariosto e Deodora recebem Zefa Leonel e Seu Tico Leonel em sua casa. Artur aceita jantar com Blandina, e acaba encontrando Quinota com Margaridinha no restaurante. Lola se preocupa com o comportamento de Aldenor no cabaré. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio selam sua parceria para explorar a Gruta Azul clandestinamente, e Vespertino os observa.

Primo Cícero anuncia seu noivado com Quintilha, e Fé e Esperança rejeitam. Tia Salete convida Dracena para um novo negócio. Quinota estranha a aproximação entre Artur e Blandina. Blandina se surpreende ao ver Dona Castorina trabalhando no hotel. Ariosto propõe união com os Leonel para impedir o embargo da Gruta Azul.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.