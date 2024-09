Previsão do signo de Sagitário para hoje, 2 de setembro

A Lua Nova em Virgem inaugura a semana com uma energia de renovação e organização. É como se você estivesse voltando à vida, retomando o trabalho e colocando a bagunça em ordem. Chegou a hora de semear novos começos—o que você quer ver crescer na sua vida? Este é o momento ideal para arrumar o que está fora do lugar, seja no ambiente físico, emocional ou mental. A energia prática e detalhista de Virgem oferece a oportunidade perfeita para reestruturar suas rotinas, limpar o que não serve mais e estabelecer novas metas com clareza e propósito. Aproveite essa fase para se reorganizar, plantar novas sementes, e dar um novo início ao que realmente importa em sua vida.

Signo de Sagitário hoje

A Lua Nova em Virgem ilumina sua carreira, pedindo que você arrume suas metas profissionais e plante novos objetivos. Volte ao ambiente de trabalho com um plano claro e organizado, pronto para alcançar novos patamares. Agora é o momento de semear o que você deseja colher.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.