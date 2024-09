CAPTEI: 15 anos de Julia Paraíba de Aragão é marcada por despedida emocionante e muita animação

A Casa Vermelha, no Porto das Dunas, foi o cenário de uma festa de aniversário de 15 anos inesquecível para Julia Paraíba de Aragão. A debutante, filha de Suyane Belchior Paraíba de Aragão e Newton Maia de Aragão Filho, comemorou seu aniversário em uma festa também marcada como despedida, já que a adolescente embarcou para uma temporada de estudos como intercambista no Canadá.

Legenda: Luiza, Júlia, Suyane Belchior Paraíba de Aragão e Newton Maia de Aragão Filho Foto: Alexandre Moreno

A festa, que aconteceu no final de tarde, contou com uma decoração assinada pela Party Planner, de Diego Andrade, e um bolo especial da Feito com Amor.

Legenda: Decoração da Party Planner e bolo da Feito com Amor Foto: Alexandre Moreno

Legenda: Decoração da Party Planner Foto: Alexandre Moreno

Além da turma teen, estavam presentes os avós da debutante: Ana Maria Belchior Paraíba, Lúcio Célio Holanda Paraíba, Maria Claudia Pinto de Aragão, Newton Maia de Aragão, a irmã caçula Luiza Paraíba de Aragão e casais amigos da família.

Legenda: Júlia entre os avós maternos: Lúcio e Ana Maria Paraíba Foto: Alexandre Moreno

Legenda: Newton e Maria Claudia Aragão Foto: Alexandre Moreno

Animando a festa, DJ Pablo Botto. Ninguém parado. Diversão de todos os presentes.

Julia estava linda e a família toda muito emocionada durante toda a comemoração, que foi marcada por momentos de carinho e alegria.

Legenda: Julia Paraíba de Aragão Foto: Alexandre Moreno

Alexandre Moreno captou os momentos eternizados e compartilhados com a nossa coluna. Vem ver!

Legenda: Suyane e Júlia Paraíba de Aragão Foto: Alexandre Moreno

Legenda: Luíza e Júlia Paraíba de Aragão com Newton Maia de Aragão Filho Foto: Alexandre Moreno

Legenda: Luíza e Júlia Paraíba de Aragão Foto: Alexandre Moreno

Legenda: Luíza, Júlia, Suyane Belchior Paraíba de Aragão e Newton Maia de Aragão Filho Foto: Alexandre Moreno