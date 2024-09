Mãe de Kayky Brito relembra acidente do ator um ano após susto

Exatamente um ano após Kayky Brito (35) sofrer um grave acidente no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (02), Sandra Brito, mãe do ator, relembrou o susto e agradeceu pela vida do caçula.

“Não poderia deixar de agradecer esse dia. Passamos por tantas turbulências, mas Deus infinitamente nos abençoa todos os dias. Obrigada meu Pai por nos trazer de volta a vida”, começou.

"A força do meu filho nos motiva todos os dias. Estamos juntos pra sempre, Kayky, na alegria e na tristeza. Obrigada por todas as orações. Somos eternamente gratos. Te amo", concluiu Sandra.

Em resposta a publicação da mãe, o ator escreveu: "Sou sua versão masculina. Que sorte nesta vida ser seu filho".

A irmã, Stephany Brito, também deixou um comentário emocionado: "Há um ano vivemos os piores dias das nossas vidas e hoje só bençãos! Deus é maravilhoso! Eu agradeço todos os dias a Deus por vocês estarem aqui do meu lado vivendo mais uma vez um momento tão abençoado! Kayky é o espelho da força e da vontade de viver de vocês dois (os pais)".

Relembre o acidente de Kayky Brito

Em 2 de setembro de 2023, Kayky Brito foi internado após ter um politrauma corporal e traumatismo craniano ao ser atingido por um carro de aplicativo na avenida Lucio Costa, zona oeste do Rio de Janeiro.

Recentemente, o ator voltou a atuar na TV em uma participação na novela "Família é tudo", da Globo. Ele interpreta Memo, personagem que se passa por amigo de Lupita, mas que no fundo chantageia a personagem por dinheiro na trama das 19h.