CAPTEI: Clínica Trajano Almeida celebra 50 anos do primeiro Centro de Diagnósticos por Imagem do Ce

Na última sexta-feira, 30 de agosto, a residência de dona Alice Frota de Almeida, mãe do Dr. Trajano Almeida, foi o lugar escolhido para uma celebração histórica: os 50 anos do primeiro Centro de Diagnósticos por Imagem do Ceará, fundado pela Clínica Trajano Almeida.

O evento, reservado para convidados especiais, reuniu nos jardins da casa – situada ao lado da clínica – familiares, amigos, colaboradores e parceiros da trajetória de meio século da instituição.

A noite foi marcada por um momento comovente, onde o diretor-fundador, Dr. José Joaquim Frota de Almeida, prestou um tributo emocionado a seu irmão, sócio e melhor amigo, Dr. Trajano Almeida Filho, vítima da Covid-19 em 2021. A homenagem incluiu memórias do pai, Dr. Trajano Almeida, um renomado pneumologista e diretor do Hospital de Messejana, que sempre apoiou seus filhos. Foi ele quem forneceu o primeiro equipamento de raio-X, fundamental para o projeto pioneiro em diagnósticos de tuberculose na prática clínica.

Legenda: Erico (filho de Trajano Almeida) e José Joaquim Almeida Foto: LC Moreira

Os convidados foram acolhidos num espaço repleto de afeto e recordações, reforçando o legado de um empreendimento que atravessa gerações. Fundada em 1974, a Clínica Trajano Almeida se consolidou como referência no setor, mantendo sempre o compromisso ético e a busca constante por inovação.

A ocasião, além de repleta de nostalgia, foi marcada pelo orgulho e pela confraternização entre aqueles que fizeram parte dessa trajetória de sucesso. A celebração foi um momento para relembrar a história, mas também para olhar para o futuro, sempre com o objetivo de oferecer o melhor atendimento aos pacientes.

Vem ver nas fotos de LC Moreira:

Legenda: José Joaquim Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: José Joaquim e Mercia Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Erico Almeida, Tassia Ferreira, Mercia e José Joaquim Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Severiano Tavares, Izabel Romcy e Breno Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Marcella, Leonardo e Maitê Almeida Sales, e Silvio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Silvano Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Mercia Almeida e Aélia Ribeiro Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Coutinho e Angela Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Fred Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia e João Cassiano Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Yuri Albuquerque e Maria Eugenia Foto: LC Moreira

Legenda: Erico Almeida, Angela Romcy, José Joaquim Almeida, Marcos Aragão e Joaquim Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Clínica Trajano Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Mercia Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Clínica Trajano Almeida Foto: LC Moreira