Gkay responde como mantém psicológico em dia: 'Terapia cinco dias por semana'

A influenciadora Gkay falou sobre como lida com críticas nas redes sociais. “Terapia cinco dias na semana”, respondeu ela a uma seguidora que a indagou no Instagram, no último domingo (1°), se ser famosa exige um bom estado psicológico.

Em resposta a outro seguidor que disse sentir falta da época em que ela atuava como comediante, Gkay foi ácida: “Porque aí vocês podiam comentar que eu era sem graça e forçada, né?!”.

Acusada de racismo

A influenciadora foi denunciada pelo Ministério Público Federal no último mês de agosto. Uma publicação antiga dela em seu perfil no X (ex-twitter), foi enquadrada como crime de discriminação racial.

Na postagem, ela se posicionou contra o sistema de cotas. “Mais uma mordomia pra esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa. (…). Uma palhaçada, isso sim”, disse na época.

Conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gkay assumiu a autoria das publicações e defendeu que os posts, feitos há 12 anos, quando era jovem, refletem o humor expressado de forma “agressiva” da época.