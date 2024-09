Lana Del Rey se manifesta sobre rumores de namoro com caçador de jacarés

A cantora Lana Del Rey usou as redes sociais para comentar sobre os rumores de que estaria em um relacionamento com o caçador de jacarés e guia turístico Jeremy Dufrene. No último sábado (31), a artista respondeu os comentários de fãs que a questionavam sobre o suposto novo namoro.

Em publicação no X, uma mulher, que dizia ser filha de Jeremy, alegou que o casal está junto. Ela ainda acrescentou que Dufrene havia deixado a esposa, supostamente sua mãe, pouco antes de se relacionar com Lana. O post foi compartilhado por outro perfil e, com a repercussão, a dona do hit "Summertime Sadness" logo rebateu a versão da mulher.

“A filha de Jeremy foi ao Twitter/X compartilhar que descobriu sobre o novo romance do pai com a deslumbrante cantora por meio da mídia social e seus pensamentos sobre tudo o que está acontecendo”, diz a legenda da publicação.

Direta, Del Rey respondeu o comentário do post escrevendo apenas: “Não". E seguiu dizendo que "essa não é a filha dele, no Twitter", retrucou.

Lana e Jeremy já são vistos juntos há anos. A última vez foi no dia 25 de agosto, antes de um show da cantora no Leeds Festival, no Reino Unido. Além do registro nos bastidores do show, eles também foram vistos juntos em Londres, enquanto faziam compras de mãos dadas em uma loja de departamentos, e em um jantar num pub local.

Quem é Jeremy Dufrene?

Jeremy Dufrene é um guia turístico que também é conhecido pelo hobby de "caçar crocodilos". Natural de Louisiana, nos Estados Unidos, ele já tem dois filhos.

Em 2019, Lana foi vista em um barco com ele. Ambos postaram fotos nas redes sociais, mas no segundo semestre do mesmo ano ela assumiu o namoro com o ator estadunidense Sean Larkin, de 52 anos.