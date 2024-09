Rebeca Abravanel homenageia Alexandre Pato em seu aniversário

Rebeca Abravanel, de 43 anos, homenageou o marido, Alexandre Pato, que completou 35 anos nesta segunda-feira (02). A “número 5” de Silvio Santos publicou um raro registro em vídeo do craque caminhando com o filho do casal, Benjamin, de sete meses, nos braços.

“Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte, meus dias mais alegres e que tem segurado minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo”, escreveu a apresentadora em seus stories do Instagram.

Abravanel e Pato estão juntos desde 2018. Um ano depois, os pombinhos oficializaram a união.

Legenda: Rebeca Abravanel homenageou o marido com mensagem de aniversário publicada no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Silvio chegou a comentar, em 2018, que Rebeca era sua filha favorita. “Minhas filhas são todas legais, mas acho que a minha favorita é a Rebeca. Tem mais o meu jeito. É a mais parecida comigo. As outras são iguais à mãe, tudo bola murcha. A Rebeca é tão parecida comigo que é a única que até agora não conseguiu segurar um homem, é a única que não conseguiu casar. É muito exigente. Para casar com ela, tem que ser um camarada legal, de respeito”, brincou.

Já o jogador de futebol, atualmente sem clube, falou recentemente em entrevista feita antes da morte do sogro de um hábito que Silvio tinha com a família. “Eles têm esse hábito de toda sexta se encontrar, no jantar, é o momento de cada um contar como foi sua semana. Aí ele vem dando conselhos e a Íris também”, disse Pato ao canal do YouTube “Benja me Mucho”.