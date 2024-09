Elon Musk ameaça Lula no X: 'Espero que goste de voos comerciais'

Em resposta à suspensão do X e ao bloqueio de ativos e contas bancárias da Starlink pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (2), o bilionário Elon Musk, proprietário da rede social, ameaçou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo, também. Espero que Lula goste de voos comerciais", escreveu o empresário na rede social.

Legenda: Elon Musk é dono da rede social X, que foi banida do Brasil Foto: Reprodução/X

O comentário foi feito em cima de uma publicação sobre a apreensão do avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos.

Segundo o Metrópoles, a mensagem de Musk foi entendida como um anúncio de que ele alegaria à Justiça norte-americana que teve os ativos confiscados pelo STF e, em contrapartida, pediria para confiscar algo do governo brasileiro.

STF decide manter X suspenso no Brasil

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta segunda (2), que o X deve continuar suspenso no Brasil. A ação confirmou, por unanimidade, a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, e fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para driblar o bloqueio.