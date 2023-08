Influenciador do TikTok, que se diz filho de Sheik, é acusado de ser golpista

Um thread no Twitter que acusa o influenciador digital do TikTok @mrjoaovs de ser um golpista viralizou na quinta-feira (17). Nas redes sociais, João se diz filho de um Sheik, o que lhe garante acesso a itens de grifes luxuosas.

No entanto, o perfil do Twitter @crismaths diz que o homem é de origem humilde, e, na verdade, mora na zona oeste do Rio de Janeiro. As roupas e bolsas que João aparece usando em seus perfis não são dele, e sim de sua supostas vítimas. Ele as engana ou se aproximava apenas para fazer os registros.

João também supostamente prometia às vítimas acessos a desfiles de grifes nas semanas de moda de Nova York ou Paris, e pedia um valor via transferência para conseguir colocar nomes nas listas exclusivas. As vítimas chegaram a pagar passagens de João para outros países, mas depois ele desaparecia. O exposed no Twitter já tem mais de 3,8 milhões de visualizações e 5 mil comentários.

O perfil do TikTok @exposedjoaovs também traz relatos de várias vítimas que caíram no golpe de João. Uma delas é uma maquiadora, que diz ter feito uma parceria com ele. Os dois foram juntos fazer fotos em um hotel de Petrópolis, mas ele sumiu sem pagar a conta da hospedagem.

“Passei um perrengue danado no hotel que ficamos, ele não tinha dinheiro para pagar. Ficamos com fome. Fomos para Petrópolis, passou três meses ele postou as fotos como se estivesse na Itália. Fiquei chocada”, escreveu a pessoa em um print.

João ainda fazia montagens em avião particular, closets e casas luxuosas. Segundo os perfis que o estão expondo nas redes, as imagens são tiradas de perfis estrangeiros e são alteradas digitalmente.

A conta de João no TikTok continua ativa na sexta-feira (18), mas os comentários foram fechados.

Nas redes sociais, João, identificado como João Victor Penha da Silva, ganhou o apelido de “Anna Delvey de Campo Grande”, em referência à Anna Sorokin, golpista russa que enganou a elite de Nova York.