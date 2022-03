Após assumir viver trisal, influencer recupera conta do Instagram desativada após denúncias

A influencer Natalia Bezerra da Silva, que assumiu recentemente um trisal com a advogada Graziela Veras e com o empresário Diogo Matheus, se emocionou ao recuperar a conta no Instagram. Ela revelou que foi desativada após receber uma série de denúncias anônimas na rede social em questão.

"Pensa em um sufoco! A conta não foi hackeada. Na verdade, o próprio Instagram desativou minha conta por causa do número de denúncias pela repercussão do Vivendo a Três", disse a também modelo, que já acumula mais de 59 mil seguidores desde a repercussão da história.

O perfil de Natalia saiu do ar por volta das 19h do último domingo (27) até as 12h de segunda (28). Por conta disso, ela precisou acionar um especialista em proteção de redes sociais.

"Vocês não têm noção do que eu estava sentindo, acho que foi uma das piores coisas que eu já senti na vida, esse desespero, essa angústia", explicou aos seguidores.

Histórico de modelo

Ainda que a maior visibilidade nas redes seja recente, Natalia já chegou a investir na carreira de modelo e foi coroada miss duas vezes, no Tocantins. Agora, na Internet, ela divide a rotina com internautas e trabalha diretamente com as redes sociais.

Além disso, nos últimos meses, ela resolveu criar um perfil exclusivo para compartilhar a rotina do trisal que mantém com Graziela e Diogo.

Foto: reprodução/Instagram

Com o incidente da queda do perfil, ela deve reforçar a segurança nas redes, mas disse não ter controle sobre as denúncias que pode receber.

"Se o Instagram receber denúncias de conteúdo impróprio e se aceitar, a conta provavelmente irá cair novamente", pontuou.

Trisal nas redes

Os três moram em Palmas, no Tocantins, e criaram um perfil no Instagram para contar sobre a relação. Eles definem o objetivo da empreitada, chamada de 'Vivendo a Três', que já tem mais de 1,2 mil seguidores, como uma forma de falar sobre um "amor livre e sem preconceito".

Casados há mais de 15 anos, Graziela e Diogo se conheceram adolescentes, no ensino médio, e em 2020 decidiram tentar uma experiência diferente no casamento, encontrando Natalia e se apaixonando por ela.

A decisão de tornar o relacionamento público só veio em junho de 2021, quando as pessoas estavam fazendo interpretações erradas sobre o envolvimento entre os três. Apesar disso, nunca houve medo do julgamento, apenas da família.