Juntos há 15 anos, advogada e empresário assumem trisal com influencer e criam perfil nas redes

O casal Graziela Veras e Diogo Matheus Simon, de 31 e 33 anos, não imaginavam que um dia viveriam uma relação a três. No entanto, viram tudo mudar com a chegada da influenciadora Natalia Bezerra da Silva, de 26, com quem formam um trisal atualmente, dividem a rotina e espalham a palavra do poliamor nas redes sociais.

Os três moram em Palmas, no Tocantins, e criaram um perfil no Instagram para contar sobre a relação. Eles definem o objetivo da empreitada, chamada de 'Vivendo a Três', que já tem mais de 1,2 mil seguidores, como uma forma de falar sobre um "amor livre e sem preconceito".

Casados há mais de 15 anos, Graziela e Diogo se conheceram adolescentes, no ensino médio, e em 2020 decidiram tentar uma experiência diferente no casamento.

"Um amigo começou uma brincadeira perguntando se eu tinha coragem de me relacionar com outra mulher, na hora eu disse que sim. Depois, eu cheguei no Diogo e falei: ‘Poxa, eu acho que queria ter essa experiência. O Diogo gostou da ideia e foi assim que começou", revelou Graziela.

Olho em Natalia

Logo eles perceberam Natalia, que sempre acompanhava os amigos do casal em diversas ocasiões. Dessa forma, decidiram investir em uma paquera com a moça, mas não foi tão fácil como imaginavam.

Natalia, em contrapartida, ficou envergonhada. "Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Não era uma coisa que tinha costume de lidar e tinha mais um agravante, eles eram casados, eu ficava com medo de falar alguma coisa e eles entenderem errado e acabar a amizade, eu ficava receosa", disse em entrevista ao portal G1.

Depois de desistirem da paquera, Natalia foi atrás e eles emendaram um relacionamento cheio de cumplicidade. Oficialmente, o namoro entre os três começou no dia 5 de outubro de 2020, em meio à pandemia.

"A gente nunca mais se desgrudou. No início era muita amizade, a gente ficava porque sempre rolou muita química entre os três", revelou Graziela.

Tornando público

A decisão de tornar o relacionamento público veio em junho de 2021, quando as pessoas estavam fazendo interpretações erradas sobre o envolvimento entre os três. Apesar disso, nunca houve medo do julgamento, apenas da família.

Legenda: Os dois compartilham a rotina juntos em perfil nas rede sociais Foto: reprodução/Instagram

Na web, inclusive, falam sobre questões importantes a um trisal, como o sexo. "Geralmente, nós três estamos sempre juntos, então o sexo é entre os três conjuntamente, mas não existe uma regra. Por exemplo, se eu e a Nath estivermos em casa e a gente estiver a fim rola. Se a Nath e o Diogo estiverem em casa e estiverem a fim, rola também", conta também Graziela.

Apaixonados, eles já fazem planos para o futuro, pretendem ter filhos e deixam bem claro a força do relacionamento entre os três. Por isso, também explicam que o relacionamento é fechado.

