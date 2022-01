Imagens do novo Quarto do Líder no BBB 22 vazam após falha de câmera; confira

O novo quarto do Líder, montado especialmente para o BBB 22, teve as primeiras imagnes vazadas na tarde desta quarta-feira (19). Um dos mistérios da nova edição, ele foi visto por alguns dos espectadores da Globoplay, após uma breve falha na exibição das câmeras do Pay-Per-View.

Dessa vez, o espaço do líder da semana fica no segundo andar da casa onde os brothers estão confinados, com direito a reservado excluisivo para festa particular e um quadro novo para o todo-poderoso da semana. Veja:

Foto: reprodução/Globoplay

Com as imagens vazadas, é possível ver parte da decoração nova do quarto, que tem diversas bolhas azuis nas paredes. Enquanto isso, uma mesa de vidro está disposta logo ao lado da cama.

Muitas cores

Assim como o resto da casa, o quarto traz elementos de design e decoração que ficaram famosos nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Entretanto, a grande quantidade de cores do recinto não parece ter agradado os fãs do reality show.

A primeira prova do Líder, que deve definir o primeiro participante deste ano a entrar no quarto novo, será realizada nesta sexta-feira (21), enquanto ele deve indicar quem manda ao paredão no domingo (23).