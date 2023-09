Horóscopo semanal: veja a previsão dos signos para o período de 04 a 10 de setembro de 2023

A semana inicia com uma mudança importante no Céu, Júpiter, o grande benéfico celeste, inicia o seu movimento retrógrado no signo de Touro. E somos convidados (as) a expandir internamente, amadurecer e olhar para os lugares onde não nos cabe mais. É importante refletir sobre nossos excessos. Estaremos também sob fortes provocações e possibilidade de frustrações com as outras pessoas - não leve tudo para o pessoal! E no dia 04/09, Mercúrio e Júpiter estão alinhados, preparando boas notícias.

Pode ser que você receba uma mensagem, uma proposta ou a confirmação de algo que já estava esperando. O quarto minguante da lua acontece no dia 06, no signo de gêmeos. E ao mesmo tempo o Sol chega juntinho de Mercúrio, dando um brilho todo especial às suas palavras. E como a lua minguante é sinal de interioridade, vamos perceber uma semana de silêncios. pois vamos compreender que os julgamento nos engole e que a dúvida ameaça. Nossos caminhos serão iluminados

Áries

Marte, seu planeta regente, está pedindo equilíbrio na sua rotina. Que tal aproveitar e fazer um planejamento para próxima semana? Uma rotina organizada é fundamental para um estilo de vida equilibrado e produtivo. Não tenha pressa e não tente resolver tudo prontamente, pois você pode ficar mais impaciente e isso acaba atrapalhando o bom convívio com as pessoas ao seu redor. E no dia 4 de setembro, o afortunado Planeta Júpiter, inicia seu movimento retrógrado no signo de Touro. E até o dia 30/12 ele convida você a olhar para os lugares onde você não cabe mais. Talvez você venha a sentir claramente o que anda te apertando, seja a falta de dinheiro, de tempo ou valorização. O importante é que você reflita sobre os próprios gastos e excessos. Ainda no dia 04, Mercúrio faz uma parceria com Júpiter, reavalie suas prioridades, ajuste o orçamento e uma ideia brilhante pode surgir. E na quarta-feira, dia 06/09, o Sol e Mercúrio se unem e a Lua mingua no signo de Gêmeos. Será um período de conclusões. Finalize projetos, faça uma lista de pendências e tente resolver tudo. Poupe energia. Sua comunicação ganha força, faça valer o seu poder de negociação. E depois do feriado, no dia 08/09, você encontra uma saída para remover todas os obstáculos. O Sol, em parceria com Júpiter, facilita os caminhos e a colheita. Uma porta que estava fechada pode se abrir. Ótimo momento para resolver questões de ordem jurídica.

Touro

Júpiter inicia seu movimento retrógrado no seu signo e a semana inicia com muitas reflexões. Avalie o que tem sido demais na sua vida e o valor da sua singularidade. Entre 04/09 e 31/12 você poderá dar um impulso significativo às iniciativas que foram empurradas com a barriga. E tudo que contribui com sua autonomia, vai te ajudar a expandir. Será um semestre inteiro de descobertas sobre si mesmo. Avalie se não está cometendo nenhum tipo de excesso, pois o momento é de reencontro com seus valores. No mesmo dia, Mercúrio se alinha muito bem com Júpiter, e o fato de ambos os planetas estarem retrógrados, reforça o momento de reflexão. Não crie muitas expectativas, pois nem tudo sairá como você esperava. A Lua, que entra na fase minguante a partir do dia 06, é mais um motivo para você fazer intervalos. Permita-se descansar mais. Não se comprometa com coisas novas, foque em limpar o campo antes de plantar novas sementes. E no dia 08, Sol e Júpiter vão fazer teu coração bater mais forte e vão iluminar seu amor-próprio, pode ser que você retome um projeto ou experiencie algo que vai te trazer muito prazer. Esse retorno pode ser de um romance que ficou no passado ou uma amizade que estava adormecida. Tente participar mais da vida dos seus filhos.

Gêmeos

Você está preparado para enfrentar as mudanças, geminiano (a)? As mudanças começam de dentro para fora. E as coisas ao seu redor acabam mudando também. A sensação é que você não se encaixa mais. Não é porque Júpiter está retrógrado que as coisas não andam, andam sim, basta um passo. “Um passo à frente. E você não está mais no mesmo lugar” (Chico Science). O desafio será mergulhar em si mesma. Não fuja, onde quer que vá, você será você. Até o fim deste ano as coisas começarão a fazer mais sentido e você pode se dar conta de alguns condicionamentos pessoais e familiares estão limitando seu crescimento pessoal e profissional. Ainda no dia 04, Mercúrio, seu planeta regente, bate um papo cabeça com Júpiter e vai te convidar a refletir sobre suas motivações pessoais e muitos insights podem surgir. Uma conversa reveladora com um parente, irmão ou vizinho ou uma nova informação que trará clareza para a sua vida. Já o dia 06, traz Sol e Mercúrio juntos, intensificando a necessidade de organizar sua rotina doméstica e familiares. Aproveite a fase minguante da Lua no seu signo e organize melhor a sua casa, rotina, até para que o excesso de atividades e preocupações não afetem a sua saúde. No dia 08, sexta-feira, fique atenta a oportunidades ligadas a imóveis ou processos jurídicos. Um bom aspecto entre Sol e Júpiter vai lhe proporcionar alguns prazeres e seu coração vai pulsar forte. Depois me conta!

Câncer

A partir de segunda-feira, 04/09, com Júpiter entrando em movimento retrógrado, é provável que até o dia 30/12, seu círculo de amigos e grupos que você faz parte passe por uma reavaliação. Pode ser que durante a retrogradação de Júpiter você reencontre velhos amigos ou descubra novos grupos, pessoas com interesses em comum. Eventos, amigos em comum, rede de contato e convites inesperados podem trazer conexões maravilhosas! No mesmo dia, Mercúrio se alinha muito bem com Júpiter, mas os dois planetas estarão andando de marcha-a-ré, portanto muito cuidado com as palavras, pois palavras, interesses e informações ganharão novo sentido. Retome aquele livro que você abandonou na metade ou converse com uma amiga, tudo pode lhe trazer uma virada de chave ou um novo sentido para uma situação que está enfrentando. No dia 06, Sol e Mercúrio acendem uma lâmpada na sua cabeça, te ajudando a rever contratos, documentos e tarefas que estava procrastinando. Foque nos estudos e comunicação em geral. A Lua minguante, que também começa no dia 06, pede que você olhe um pouco para dentro de si e se dê um tempo para refletir sobre o que precisa ser liberado. Pode ser uma preocupação que não serve mais, um medo, um apego. Não force os acontecimentos, abra espaço para novas energias. Se você tiver algum projeto social na gaveta ou uma ideia anotada, chame sua turma e vá em frente.

Leão

O que você precisa fazer ou liberar para iniciar um novo ciclo, leonino (a)? Com Júpiter entrando em um período de retrogradação entre 04/09 e 30/12, essa pode ser a melhor reflexão da semana, você precisará rever e questionar suas metas. O universo quer saber se o que você diz que quer é real. Mas se você estiver dependendo de algum chefe ou autoridade por exemplo, já adianto que precisará baixar um pouco as suas expectativas — o que você quer pode até chegar, mas não será da maneira ou na velocidade que imaginava. No dia 04 também, uma fluidez especial entre Mercúrio e Júpiter sugere que você tente conversar com seu chefe sobre um plano de carreira ou coloque suas metas ambiciosas num papel. É importante que você se mostre interessada não só para o chefe, mas para o universo também. Se você tem algum projeto na gaveta, pode ser que surja uma oportunidade e vai fazer todo o sentido retomar. Sol e Mercúrio se encontram no dia 06 reforçando a importância de rever seus gastos e colocar as contas numa planilha. No mesmo dia, a Lua vai minguar no signo de Gêmeos e será o momento para buscar informações sobre investimentos, negociar juros e planejar metas financeiras. No dia 08, o Sol e Júpiter vão te dar um impulso extra e o momento pede que você se movimente, envie uma proposta para um cliente, crie um movimento que vá fortalecer a sua imagem pessoal, só não pode se acomodar. Mas não esqueça que tudo precisa ser fundamentado.

Virgem

Você está num momento de reflexão, tentando definir um caminho que no futuro será o passaporte para o ingresso em uma carreira bem sucedida. Mas com a retrogradação de Júpiter começando no dia 04/09, você precisa refletir sobre seu conhecimento, crenças e estilo de vida. Você deseja ir mais longe, mas precisa se preparar melhor. Agora é preciso aprender a pensar por você mesmo. Não tenha medo de gerar conhecimento. Aproveite a retrogradação, que vai até o dia 30/12 e leia, estude, pesquise, se matricule num curso, pode ser aquele curso online que abandonou há meses. Nunca esqueça que você pode ser ainda melhor do que já é, você pode ir além. O dia 04 também traz um clima de introspecção graças ao encontro de Mercúrio e Júpiter. Isso pede por um mergulho em si mesmo. Fale ou escreva sobre o que sente, não tenha medo de se mostrar vulnerável. No dia 06, Sol e Mercúrio estarão juntinhos, unindo as forças no seu signo, isso é algo muito simbólico, pois esses dois planetas estão sendo super parceiros, eles diminuíram o passo para esperar por você. Dá tempo de rever e tomar decisões que impactam a sua semana ou o seu novo ciclo pessoal, que começou no dia do seu aniversário. Revise suas metas, veja o que é relevante e descarte o que não te interessa mais, pois no mesmo dia a lua vai minguar no signo de gêmeos, uma fase lunar perfeita para finalizações.

Libra

Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem ou que as pessoas mudem, mas quem precisa mudar é a gente. Com Júpiter entrando em retrogradação, você vai compreender que precisa fazer algumas transformações em si mesmo (a). Você reclama das mesmas coisas, fica batendo na mesma tecla e esse incomodo vai até o dia 30/12. O incomodo pode ser por falta de dinheiro, de prazer, de satisfação ou de amor. Aproveite esses últimos meses de 2023 e faça um balanço de vida. O dia 04/09 vai mexer com seu interior. O que era pra ser “depois”, vai ser agora. Escreva, medite, faça um desenho, o importante é você se conectar com o inconsciente, pois no dia 06/0*, o Sol e Mercúrio se encontram e você vai perceber que tudo estava bem na sua frente, mas você não viu. E se você tiver que tomar alguma decisão ou conversar com alguém, aproveite e faça isso no dia 6. A Lua vai minguar no signo de Gêmeos e essa é a melhor semana para você abordar temas difíceis. Você precisa refletir sobre o que precisa ser finalizado ou sacrificado para receber algo melhor. Pode ser um fechamento de ciclo acadêmico ou emocional. E no dia 08, a sintonia entre Sol e Júpiter é outro impulso para se dedicar a planos mais íntimos e profundos. Se você quer fazer uma mudança significativa na vida, este é mais um dia para colocar essa intenção em prática. Se pergunte: “O que devo liberar para começar um novo ciclo?”

Escorpião

Com Júpiter retrógrado, prepare-se para momentos de autoanálise profunda sobre seus relacionamentos. Você sente que tem algo estranho acontecendo e como um bom escorpiano, vai investigar profundo e só vai sossegar quando descobrir. Até o dia 30/12 observe com aquele olhar bem cirúrgico suas parcerias de negócios, seu casamento ou até mesmo uma amizade, você não tem como fugir dessa situação. O dia 04 pode ser especial, já que Mercúrio e Júpiter se alinham, pode ser aquele momento ideal para puxar um papo cabeça com uma amiga ou para marcar um almoço com uma pessoa influente na sua área de atuação. Os caminhos estão abertos, principalmente para assuntos voltado a grupos, coletivos ou um projeto social. Dê o primeiro passo. E no dia 06/09, o Sol e Mercúrio se unem para te ajudar a organizar aquelas metas e projetos que você começou e acabou deixando de lado. Este é o momento perfeito para repensar os próximos passos. A Lua minguante que começa em Gêmeos no dia 06 pede uma faxina na sua casa, nas suas emoções, uma limpeza energética, finalize tudo que está pendente, e pense seriamente em encerrar ciclos que não estão te fazendo bem. Vá até a raiz da sua resistência. E libere tudo que está preso na sua garganta. No dia 08, Sol e Júpiter vão te dar ima mãozinha, você está pronto (a) pronta para dar o próximo passo em uma relação que poderia ser mais do que amizade? Faça planos de longo prazo e se comprometa.

Sagitário

Ajuste as flechas do seu arco porque a semana promete muitos alvos. Júpiter, seu regente, entra em retrogradação no dia 04 trazendo o foco das suas energias para o alvo da rotina. Até o dia 30/12 é importante que você faça alguns ajustes e tente equilibrar a produtividade com o bem estar. Repense a sua vida corrida ou aquele trabalho que está sugando toda a sua energia. Será que vale realmente a pena? No dia 04, Mercúrio e Júpiter te oferecem uma oportunidade. Chegou a hora de brilhar, sagotariano (a). Só cuidado para não prometer mais do que pode entregar. Mas antes de pular de cabeça em algo novo, que tal dar uma revisada nas suas metas profissionais? Quais são os seus bloqueios atuais? Você já tem todas as ferramentas que precisa para avançar? A Lua minguante em Gêmeos no dia 06 quer pede que você abra mão de algumas emoções e que se livre das dores e ressentimentos do passado. Conversar e acerte as contas com quem precisa. No final da semana, você vai sentir um impulso para tornar seu cotidiano mais eficiente ou agradável. Já pensou em adicionar uma prática de mindfulness à sua rotina?

Capricórnio

O universo está pedindo para você soltar um pouco as rédeas, tirar os pés do chão e tentar se divertir um pouco! Júpiter começa sua retrogradação no dia 04 e tudo indica que ele vai mexer com as suas expectativas. Até o dia 30/12, os projetos e situações que você está envolvido não sairão do jeitinho que estava esperando. Não quer dizer que não irá acontecer, mas quanto mais apegado estiver a um resultado, mais frustrado poderá ficar. Você está no lugar certo e na hora certa, só precisa relaxar. Por que você está sempre correndo tanto? Há algo que você não queira ver? No dia 04 Mercúrio e Júpiter unem suas forças e pede que você revise suas metas e projetos e focar nos estudos. No dia 06, quarta-feira, Sol e Mercúrio estarão de mãos dadas, iluminando sua carreira. Escreva os prós e contras antes de começar a fazer um plano concreto. Mas “não se afobe, não que nada é pra já...” A Lua minguante que começa em Gêmeos no dia 06/09 pede para você diminuir o ritmo e ouvir seu corpo. O momento é de organizar a vida de uma forma mais inteligente e flexível, por isso, cuidado para não se comprometer com muita coisa. Sei que relaxar é um fenômeno complexo, mas tente.

Aquário

O universo está dando uma sacudida na sua vida, aquarian0 (a)! A partir do dia 04, Júpiter entra em retrogradação e, acredite, ele quer saber como está o seu lar, a sua casa. Talvez seja hora de repensar o que faz você se sentir “em casa": família, amigos, ou até mesmo a sua própria mente. Até o fim do ano prepare-se para questionar suas raízes, sua base emocional. No dia 04/09, Mercúrio e Júpiter estarão tão em sintonia que o melhor a fazer é sentar-se com um bloco de anotações e fazer uma lista dos sentimentos ou situações que têm te preocupado ultimamente. No dia 06/09, Sol e Mercúrio vão fazer você olhar para dentro de si e questionar suas próprias vulnerabilidades. Você tem uma lista de metas que deixou de lado? É um bom momento para reavaliá-las, até porque você vai estar afiadíssima em detectar o que realmente vale a pena. A Lua minguante vai estar dando sinal verde para encerrar projetos e talvez até alguns namoros que não estão indo para lugar nenhum. Se você estava em um relacionamento instável, libere espaço para novas experiências.

Peixes

Essa semana vai dar aquela sacudida tanto na sua cabeça quanto no seu coração. Júpiter, seu planeta regente, fica retrógrado a partir do dia 04/09 e vai até o dia 30/12. Aproveite e reflita sobre como pode melhorar a sua comunicação. E nesse mesmo dia, Mercúrio e Júpiter vão estar em sintonia, o que é ótimo para marcar uma reunião e ajustar os termos de uma negociação. Se você está em um relacionamento que tem potencial, mas ainda não decolou, o dia 06 também é um bom momento para sentar e ter uma conversa séria sobre onde vocês dois estão e para onde querem ir. Mas não é hora de tomar decisões impulsivas. A lua minguante em Gêmeos pede para que você finalize e encerre projetos de forma inteligente. Tente arrumar sua casa ou organizar aquele quartinho da bagunça. No dia 08, o Sol e Júpiter vão dar um toque especial à sua capacidade de se comunicar. Talvez seja uma boa hora para expressar seus sentimentos. Não silencie o que você sente. Se aprofunde naquilo que realmente importa na sua vida. Pode ser o começo de algo leve e tranquilo!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.