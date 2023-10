Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (3/10)

De capacete e de sandálias, ambos com asas, a Lua chega no signo de Gêmeos. Ufa! Tudo que você precisa agora é de ar para respirar e sentir-se livre para ir e vir. Hoje a comunicação está em alta, solte-se, solte sua voz, circule por outras searas.

E depois de uma segunda-feira confusa, hoje é o dia do ponto de virada. No período da tarde, Mercúrio e Plutão ampliam sua percepção, e tudo que a sua intuição apontar pode confiar. Hoje é um dia de acessar informações preciosas, mergulhar profundo em alguns assuntos e investigar. Algumas revelações importantes farão você transformar o seu modo de pensar ou expressar. Plutão vai te ajudar a compreender e enxergar esse outro, principalmente, saber o que o outro pensa e/ou é capaz de fazer. Uma ideia pode gerar uma mudança significativa.

Áries

Mercúrio acorda com a corda toda e se alinha muito bem com Plutão. Marque reuniões, divulgue ou seu trabalho. Aí, sim, é o dia para marcar reuniões e se dedicar às negociações. Algo me diz que você pode assinar um contrato ou conquistar um cliente importante. O tempo é de comunicar e de compartilhar as riquezas da casa.

Touro

Sob a influência do trígono entre Mercúrio e Plutão, você agora enxerga uma luz surgindo no horizonte. Aproveite este momento para empregar sua habilidade persuasiva e persuadir os demais de que você é a opção mais adequada. Reconheça o potencial que possui e faça-o valer a pena.

Gêmeos

Prepare-se para um período repleto de criatividade e oportunidades amorosas! Acompanhe com atenção, pois as coisas prometem ficar ainda mais cativantes. A razão é que Mercúrio ingressa em Libra em 04 de outubro, estimulando sua criatividade e intensificando seu carisma, o que é vantajoso tanto para empreender projetos pessoais quanto para realçar seu valor no mercado.

Câncer

Mercúrio e Plutão proporcionam uma oportunidade única. Aquela pequena poeira que você havia varrido para debaixo do tapete finalmente vem à luz, mas desta vez com um profundo entendimento, especialmente em relação a assuntos amorosos ou parcerias significativas. Hoje é um excelente dia para esclarecer o que estava obscuro!

Leão

Mercúrio e Plutão estão jogando no seu time, tornando o dia perfeito para investir em novas ferramentas de trabalho ou até lançar um novo produto. Se estiver de olho em uma nova oportunidade de emprego, agora é a hora de agir! Mas não deixe de divulgar suas ideias.

Virgem

Mercúrio forma um aspecto harmonioso com Plutão, abrindo uma janela para o entendimento, especialmente em questões amorosas ou que envolvem alguma parceria importante. Sabe aquela DR que você está adiando? Pois então, agora você tem uma boa janela para ter essa conversa, até porque ambos os lados estão abertos a mudanças e compromissos. Um ótimo dia para clarear o que estava embaçado.

Libra

Você não apenas ganha maior clareza de pensamento, mas também obtém o poder de dialogar e persuadir qualquer pessoa a respeito de uma ideia ou situação que deseja promover. Graças à harmonia entre Mercúrio e Plutão, tudo aponta para o fato de que você pode se tornar a vendedor (a) mais carismático (a) de capas de chuva em meio ao deserto. Aproveite esta oportunidade para dissipar mal-entendidos ou promover aquela ideia genial sua.

Escorpião

Linha direta com o universo. O bom é que no dia 03, o trígono entre Mercúrio e Plutão traz um pouco de clareza para a sua comunicação. Se você queria entender o que realmente está acontecendo com seus amigos ou porque aquele crush não respondeu sua mensagem, é agora! A conexão entre essa dupla dá aquele “boost” para abrir diálogos francos, e você pode até conseguir convencer seu amigo para aquele projeto em conjunto que estava em stand-by.

Sagitário

Felizmente, na sexta-feira, o clima mudou totalmente e sua capacidade de tomar decisões importantes chega ao ápice. Com Mercúrio e Plutão em harmonia, você ganha poderes para uma ótima negociação, promoção ou lançamento dentro do seu negócio. Se seu chefe está te cobrando maiores responsabilidades, nada mais estratégico do que usar este momento para renegociar seu salário.

Capricórnio

Mas quem disse que você não terá voz? E hoje, Mercúrio se alinha bem com Plutão, fazendo deste o momento perfeito para fazer coisas que exigem coragem e poder de persuasão. Se tem um projeto de trabalho precisando de divulgação, coloca a cara nas redes sociais! Ou talvez seja o momento de convencer um cliente ou chefe a pagar o que você está pedindo.

Aquário

Em sintonia com Mercúrio e Plutão, você experimentará uma profunda conexão com o seu eu interior. Este é o momento ideal para examinar sua vida e considerar as medidas necessárias para corrigir o que não está funcionando. Seja em relação a pequenos ajustes ou grandes metas, essa poderosa combinação promete ajudá-lo a definir e tomar decisões decisivas. Além disso, a partir do dia 04, sua mente estará aberta a novas perspectivas.

Peixes

No dia 03, você terá uma oportunidade valiosa para ampliar sua rede de contatos profissionais, graças à excelente sintonia entre Mercúrio e Plutão. Pode até imaginar receber uma mensagem de um antigo amigo oferecendo um trabalho freelance no nicho que você adora? Essa é a exata oportunidade que pode se apresentar. Lembre-se de expressar sua gratidão mais tarde!”

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.