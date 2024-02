Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (9/2)

É Lua Nova no signo de Aquário! E até o dia 10/03 você vai aprender sobre a dança expressiva da vida, pois nenhum outro signo te explicaria tão bem, o quanto a vida existe para expressar a si mesmo(a). O Universo está trabalhando para que você seja inteiro(a), chega de se perder por aí. A Lua Nova será marcada por mudanças, cortes, rompimentos e turbulências. Vai balançar. E vai ser tudo muito rápido. Você vai ter que lidar com uma intensidade - eletricidade - emocional, As emoções que estão aí bem guardadas ou contidas, precisam ser expressadas sem censura, sem bloqueios e sem medos. Confia nos novos passos. O mundo precisa de você, mas você andou ocupado(a) demais ou dormindo demais, mas agora como um Raio, a notícia chega, a mudança acontece, a destruição é necessária e você se liberta, desperta.

Áries

Eu nem pergunto, pois eu sei que você está sempre preparado(a) para novos começos. E tudo que você deseja é se jogar. Seus planos estão passando por algumas mudanças, mas muita calma nessa hora, evite as urgências. O melhor caminho a seguir nesse momento é olhar além das suas necessidades e criar vínculo com um grupo ou amigos.

Touro

Nos próximos 29 dias, a sua carreira, status ou qualquer questão voltada ao reconhecimento, te convida a repensar seus caminhos ou inovar no que você já faz. Abra portas, mas não esqueça da sua praticidade e do pé chão. Vá, mas vá devagar.

Gêmeos

Você vai atravessar por águas agitadas, mas fique tranquilo, abriu o portal da esperança, geminiano(a). Explore novos horizontes, estude, pense em novas possibilidades, pois logo você será surpreendido. Muito cuidado com esse desejo de mudar radicalmente as coisas.

Câncer

A renovação é profunda, canceriano(a). Preparado(a)? Suas águas estão quentes e agitadas. Vê só o que precisa agora e permita iniciar um novo ciclo, especialmente, ligado aos romances, paixões, talentos etc.

Leão

A Lua Nova em Aquário vai semear novos inícios nas suas parcerias e relacionamentos. Talvez seja esse o momento em que você irá plantar as sementes de um projeto em conjunto, seja renovando votos com seu parceiro, iniciando uma sociedade comercial ou até mesmo dando o primeiro passo em um compromisso amoroso.

Virgem

A Lua nova pede rotina, virginiano(a). Como anda sua relação com o trabalho, produtividade e organização? Não tente mudar a direção agora. Tente estruturar sua vida, seu trabalho e deixe tudo se estabilizar melhor. Uma rotina equilibrada e foco nos estudos já te ajuda muito.

Libra

Como estão os seus prazeres, Libriano(a)? Experiente coisas novas, viva novas experiências. Que tal semear um novo projeto e começar a imprimir sua marca no mundo. Você precisa dar mais espaço para o romance e diversão na sua vida. Muito cuidado com a impulsividade.

Escorpião

Você está passando por um momento de renovação na sua vida privada. É uma reforma no lar, reforma íntima, mas Urano vai trazer alguns conflitos e tensões no seu lar, pois pode ser que você se sinta provocado(a) o tempo todo. Respira!

Sagitário

A sua cabeça está fervendo né? Coloque tudo isso no papel. Escreva, escreva...desabafe. Mas nada de ansiedade e de tomada de decisões repentinas. Não esqueça que: tudo vem da conexão com nossa verdadeira vontade e precisamos desse alinhamento: ser e fazer.

Capricórnio

Quais os seus recursos internos? Como andam seus investimentos? Aproveite a Lunação de Aquário para desenvolver alguns hábitos que fortaleçam a sua segurança financeira. Nos próximos 29 dias evite gastos por impulsos. se permitir pequenos prazeres e focar no seu crescimento financeiro sustentável. Mas se permitir pequenos prazeres e focar no seu crescimento financeiro sustentável.

Aquário

Cadê aquela versão de você? Sinto que você está juntando as partes e se reconstruindo. mas início do seu ano pessoal com uma promessa de renovação e novas aventuras. É o momento perfeito para dar vida a essas ideias que têm fervilhado em sua mente;

Peixes

A Lua Nova em Aquário simbolizando um renascimento pessoal para você, pisciana. Especialmente nas duas próximas semanas, você estará vivendo o melhor momento para iniciar práticas de autocuidado que refletem seu desejo de bem-estar emocional e espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.